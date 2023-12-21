İtalya merkezli Acciaierie Venete Ascometal’in Fransa’da bulunan üç tesisini satın alacak

İtalya merkezli uzun mamul üreticisi Acciaierie Venete vasıflı çelik üreticisi Ascometal France Holding’in üç tesisini satın alacağını açıkladı. Söz konusu tesisler Hagondange, Custines ve Le Marais’te yer alırken, şirket aynı zamanda CREAS araştırma merkezini de satın alacak.
Acciaierie Venete’nin İtalya dışındaki üretim kapasitesini artırırken, pazardaki pozisyonunu sağlamlaştırmasını sağlayacak olan alımların 2024 yılının baharında tamamlanması planlanıyor.
Acciaierie Venete yıllık 2 milyon mt üretim kapasitesine sahip.