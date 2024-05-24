İsveçli H2 Green Steel Lindab’e yeşil çelik tedarik edecek

Cuma, 24 Mayıs 2024 13:58:09 (GMT+3) | İstanbul

İsveç merkezli H2 Green Steel, yeşil çelik tedarik etmek üzere inşaat sektörüne havalandırma çözümleri sunan yerel şirket Lindab ile yedi yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşma kapsamında H2 Green Steel’in, yedi yıl boyunca şirkete 159.000 mt yeşil çelik tedarik edeceği ve teslimatların 2026 yılından itibaren başlamasının planlandığı belirtildi. İş birliği sayesinde Lindab, malzeme tedarik zincirindeki karbon salımını önemli ölçüde düşürecek.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere İsveçli çelik üreticisi, karbonsuzlaşma hedeflerine yardımcı olmak üzere Porsche, Volvo Group ve Scania gibi tanınmış şirketlerle de benzer anlaşmalar yapmıştı. H2 Green Steel, Boden’de dünyanın ilk büyük ölçekli yeşil çelik tesisini inşa ediyor.