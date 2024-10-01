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İsveçli Stegra yeşil çelik üretimi için peletleme tesisi kurmayı planlıyor

Salı, 01 Ekim 2024 14:52:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Eski adıyla H2 Green Steel olarak bilinen İsveç merkezli Stegra, Kaunis Iron ve Narvik limanı yönetimi, Narvik limanı yakınlarındaki eski havalimanında peletleme tesisi kurma olasılığını araştırmak üzere anlaşma imzaladı.

Söz konusu proje kapsamında şirketlerin sürdürülebilir pelet üretimi yapmayı hedeflediği belirtildi. Bununla birlikte tesisin inşasının 2027 yılında başlamasının ve 2030 yılında faaliyete alınmasının planlandığı aktarıldı. Öte yandan peletleme tesisinin Stegra’nın Boden’de inşası devam eden yeşil çelik tesisine kesintisiz doğrudan indirgenmiş (DR) pelet tedariki bakımından çok önemli olacağı vurgulandı.

Kaunis Iron CEO’su Klas Dagertun, “İskandinavya’da peletleme tesisi kurulması şirketimiz açısından stratejik bir fırsat. Bu sayede müşterilerimize yönelik tedarik zinciri kesintisiz hale gelecek, lojistik faaliyetler kolaylaşacak ve karbon ayak izimizi azaltacağız. Ayrıca Avrupa’da DR pelet talebinin artması bekleniyor. Dolayısıyla bu proje, Avrupa çelik sektörünü de destekliyor,” dedi.


Etiketler: Pelet Hammaddeler İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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