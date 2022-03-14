İspanyol Acerinox ve diğer yerel üreticiler üretimlerine ara veriyor veya üretimlerini azaltıyor

Pazartesi, 14 Mart 2022 15:34:07 (GMT+3) | Brescia

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox S.A. tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin piyasada yarattığı belirsizliğin ve istikrarsızlığın ardından gelişmeleri gözlemlemek amacıyla Algeciras’ta yer alan tesiste üretime geçici olarak ara verildiği ve yeni sipariş alımlarının, stoktan satışların ve hammadde alımlarının askıya alındığı belirtildi. Ayrıca diğer yerel paslanmaz çelik üreticilerinin de benzer kararlar aldığı eklendi.

Geçtiğimiz hafta İspanyol Çelik Üreticileri Birliği (UNESID) Genel Direktörü Andrés Barceló ve bazı yerel üreticiler 8 Mart tarihi itibarıyla çelik üretimine ara verildiğini ve birçok üreticinin sertçe artan enerji maliyetleri sebebiyle üretimini azalttığını bildirmişti. ArcelorMittal, Bask Bölgesi’nde yer alan Olaberria tesisinde en yoğun saatlerde üretim yapmadığını, Sestao tesisinde 23 Mart tarihine kadar üretime yeniden başlamayacağını ve Gijón tesisinde ise 24-28 Mart tarihleri arasında üretime ara vermeyi planladığını ifade etmişti. Celsa, Megasa ve Siderúrgica Balboa gibi diğer yerel üreticilerin de üretimlerini azalttığı öğrenildi. UNESID enerji fiyatlarındaki artışa yönelik adım atması amacıyla hükümete çağrıda bulundu.