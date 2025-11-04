Acerinox’un net kârı 2025’in üçüncü çeyreğinde düşüş gösterdi

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox S.A., bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte şirketin net kârı yıllık %47,9 düşüşle 25 milyon € seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %8,3 artışla 1,42 milyar € seviyesine yükseldi. Ayrıca Acerinox’un AVFÖK’ü, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 114 milyon €’ya kıyasla 108 milyon € seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin ham çelik üretimi yıllık %9 düşüşle 431.000 mt seviyesine düşerken, sıcak haddelenmiş mamul üretimi yılık %21 düşüşle 32.000 mt ve soğuk haddelenmiş mamul üretimi yıllık %5 düşüşle 286.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan yılın ilk dokuz ayında Acerinox yıllık %95,7 düşüşle 7 milyon € net kâr elde ederken, satış geliri yıllık %9 artışla 4,47 milyar € seviyesine yükseldi. Aynı dönemde şirketin AVFÖK’ü geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayına kıyasla %8,3 düşerek 321 milyon € seviyesinde yer aldı.

Ocak-Eylül döneminde Acerinox’un ham çelik üretimi yıllık %8 artışla 1,40 milyon mt seviyesine yükselirken, sıcak haddelenmiş mamul üretimi yıllık %2 artışla 113.000 mt ve soğuk haddelenmiş mamul üretimi de yıllık %9 artışla 910.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Şirket, paslanmaz çelik ve yüksek performanslı alaşım piyasalarında son aylardaki seyrin devam ettiğini söyledi. Yatırımların ertelenmesine yol açan makroekonomik ortamdaki belirsizlik sebebiyle talebin halen düşük olduğunu ifade etti. Avrupa paslanmaz çelik sektörünün düşük fiyatlı ithalattaki artış sebebiyle ciddi bir fiyat baskısı altında olduğunu ancak buna karşılık ABD’de talebin nispeten yatay seyrettiğini dile getirdi. Ancak Acerinox, yıl sonunda faaliyetlerin mevsimsel olarak azalmasına bağlı olarak dördüncü çeyrekte düşüş yaşanmasını beklediğini ekledi.