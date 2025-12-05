 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Acerinox...

Acerinox karbonsuzlaşma hedeflerini güçlendiren ultra düşük emisyonlu paslanmaz çelik ürününü piyasaya sundu

Cuma, 05 Aralık 2025 16:10:49 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox S.A., bugüne kadarki en sürdürülebilir ürünü olarak konumlandırdığı yeni ultra düşük emisyonlu paslanmaz çelik markası EcoACX®’i piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Küresel karbonsuzlaşma çalışmalarını desteklemek için tasarlanan EcoACX®’in, Acerinox’un ürettiği geleneksel paslanmaz çeliğin dayanıklılığını, mekanik mukavemetini ve korozyon direncini korurken, karbon ayak izini önemli ölçüde azalttığı belirtildi. Ayrıca ürünün, müşterilerin Kapsam 3 emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olmayı amaçladığı aktarıldı.

Doğrulanmış sürdürülebilirlik metrikleri

EcoACX®’in, %90’dan fazla geri dönüştürülmüş malzeme ve tamamen yenilenebilir elektrik kullanılarak üretildiğine dikkat çekildi. Acerinox, yeni markasının geleneksel paslanmaz çelik üretimine kıyasla emisyonlarda metrik ton başına %50 düşüş sağladığını bildirdi.

Acerinox ayrıca EcoACX®’in şirket tarafından geliştirilen özel bir ölçüm metodolojisiyle hesaplanan ve üç onaylanmış sürdürülebilirlik göstergesini barındıran dünyadaki tek paslanmaz çelik olduğunu vurguladı.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Acerinox 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 49. Hafta, 2025

05 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

CISA paslanmaz çelik sektörüne aşırı rekabetten kaçınma çağrısı yaptı

05 Ara | Çelik Haberler

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay, talep halen baskı altında

02 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 48. Hafta, 2025

28 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Küresel paslanmaz çelik üretimi 2025’in üçüncü çeyreğinde %2,3 arttı

28 Kas | Çelik Haberler

Jindal Stainless: Hindistan’ın ayrı bir ulusal paslanmaz çelik politikasına ihtiyacı var

28 Kas | Çelik Haberler

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları çoğunlukla yatay, nikel fiyatlarında artış gözlendi

26 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları değişmedi, önümüzdeki hafta düşüş olabilir

25 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’in paslanmaz çelik ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde yıllık %0,04 arttı

25 Kas | Çelik Haberler

MAN Industries, Suudi Arabistan’da çelik boru üretim tesisi kurmak için Aramco Asia ile anlaşma imzaladı

21 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis