Acerinox karbonsuzlaşma hedeflerini güçlendiren ultra düşük emisyonlu paslanmaz çelik ürününü piyasaya sundu

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox S.A., bugüne kadarki en sürdürülebilir ürünü olarak konumlandırdığı yeni ultra düşük emisyonlu paslanmaz çelik markası EcoACX®’i piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Küresel karbonsuzlaşma çalışmalarını desteklemek için tasarlanan EcoACX®’in, Acerinox’un ürettiği geleneksel paslanmaz çeliğin dayanıklılığını, mekanik mukavemetini ve korozyon direncini korurken, karbon ayak izini önemli ölçüde azalttığı belirtildi. Ayrıca ürünün, müşterilerin Kapsam 3 emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olmayı amaçladığı aktarıldı.

Doğrulanmış sürdürülebilirlik metrikleri

EcoACX®’in, %90’dan fazla geri dönüştürülmüş malzeme ve tamamen yenilenebilir elektrik kullanılarak üretildiğine dikkat çekildi. Acerinox, yeni markasının geleneksel paslanmaz çelik üretimine kıyasla emisyonlarda metrik ton başına %50 düşüş sağladığını bildirdi.

Acerinox ayrıca EcoACX®’in şirket tarafından geliştirilen özel bir ölçüm metodolojisiyle hesaplanan ve üç onaylanmış sürdürülebilirlik göstergesini barındıran dünyadaki tek paslanmaz çelik olduğunu vurguladı.