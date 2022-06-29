İspanya’nın motorlu taşıt üretimi Mayıs ayında %0,5 arttı

Çarşamba, 29 Haziran 2022 13:37:32 (GMT+3) | İstanbul

İspanyol Otomobil ve Kamyon İmalatçıları Birliği'nin (ANFAC) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin toplam motorlu taşıt üretimi bu yılın Mayıs ayında küresel yarı iletken çip arzındaki sıkıntıya ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline rağmen yıllık %0,5 artışla 188.830 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise motorlu taşıt üretimi yıllık %12,6 düşerek 902.680 adet oldu.

Söz konusu ayda ülkenin binek araç üretimi yıllık %1 artışla 159.608 adet seviyesine yükselirken, ticari ve endüstriyel araç üretimi yıllık %2,6 düşüşle 24.222 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan aynı ayda motorlu taşıt ihracatı yıllık %0,7 düşerek 156.497 adet seviyesinde yer alırken, bu yılın ilk beş ayında ise yıllık %13,4 düşüşle 765.866 adet oldu.