Gestamp Avrupa’daki tesisleri için Iberdrola ile yenilenebilir enerji anlaşması imzaladı

Perşembe, 02 Nisan 2026 10:59:22 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanyol otomotiv parçaları üreticisi Gestamp, Avrupa’daki üretim tesislerine elektrik tedariki için İspanyol enerji şirketi Iberdrola ile 10 yıllık yenilenebilir enerji satın alma anlaşması imzaladığını açıkladı.

Anlaşma kapsamında Iberdrola, Gestamp’a toplam 660.000 MWh %100 yenilenebilir enerji tedarik ederek şirketin Avrupa’daki üretim faaliyetlerini destekleyecek.

Odak rüzgâr ve güneş enerjisinde

Anlaşma, 34 MW kurulu gücü kapsarken üretilecek elektriğin %80’i rüzgâr, %20’si ise güneş enerjisinden sağlanacak. Bu sayede Gestamp’ın Avrupa’daki tesislerinin tamamen yenilenebilir enerji ile faaliyet göstermesi mümkün olacak.

Şirket, söz konusu anlaşmanın sabit ve rekabetçi fiyatlarla uzun vadeli enerji temini sağlayarak gelecekteki enerji maliyetlerine ilişkin öngörülebilirliği artırdığını ve dalgalı enerji piyasaları karşısında operasyonel istikrarı desteklediğini belirtti.

Otomotiv tedarik zincirinde karbonsuzlaşmaya katkı

İş birliği, Gestamp’ın emisyonu azaltma ve operasyonlarında sürdürülebilirliği artırma hedeflerinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Taraflar, anlaşmanın:

  • üretim süreçlerinin elektrifikasyonunu,
  • enerji verimliliğinin artırılmasını,
  • üretimde yenilenebilir enerji kullanımını desteklediğini ifade etti.

Söz konusu adımın, çelik yoğun üretim süreçleri dahil olmak üzere otomotiv tedarik zincirinin karbonsuzlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Otomotiv 

