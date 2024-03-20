İspanya’da ArcelorMittal liderliğinde hidrojen üretim tesisi kurulacak

Çarşamba, 20 Mart 2024 14:46:52 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal liderliğindeki kamu-özel sektör konsorsiyumu Hydrogen Hub Asturias (H2Asturias), endüstriyel ihtiyaçlara yönelik bir pilot hidrojen üretim tesisinin inşasına başladı. İnşaatının üç yılda tamamlanması planlanan projenin bütçesi 6,6 milyon € seviyesinde yer alıyor ve söz konusu bütçenin 4,7 milyon €’su kamu fonlarından sağlanacak.

ArcelorMittal’in Gijon’da bulunan tesisinin arazisine kurulacak GasLab adı verilen tesis 1,2 MW kapasiteye sahip olacak. GasLab çeşitli hidrojen geri kazanım süreçleri için bir test alanı olarak sürdürülebilir endüstriyel uygulamalara geçişi hızlandıracak.

H2Asturias konsorsiyumu Idesa, Iturcemi, Magna Dea, H2Vector Energy Technologies, Oviedo Üniversitesi, Idonial Vakfı ve Karbon Bilimi ve Teknoloji Enstitüsü’nden oluşuyor.