Celsa küresel piyasadaki konumunu güçlendirmek için sermaye artıracak

İspanya merkezli uzun mamul üreticisi Celsa Steel S.A., yönetim kurulunun kapsamlı büyüme planına yönelik 166 milyon €’luk sermaye artırımını onayladığını duyurdu.

İlk etapta 81 milyon €’nun Barna Steel S.A. aracılığıyla şirketin İspanya’daki yatırımlarına ve iyileştirmelerine tahsis edileceği, kalan 85 milyon €’nun ise ikinci etapta şirketin Polonya, Norveç ve İngiltere’deki bağlı kuruluşlarının operasyonlarını desteklemek için kullanılacağı ifade edildi.

Bu sayede Celsa’nın satış, lojistik, satın alma ve üretim alanlarındaki rekabet gücünün yanında küresel piyasadaki konumunu ve operasyonel gücünü artırabileceğinin altı çizildi.