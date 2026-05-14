Sidenor, Basauri tesisini modernize etmek için 13,6 milyon € yatırım yapacak

Yerel basında çıkan haberlere göre İspanyol vasıflı çelik üreticisi Sidenor, geniş kapsamlı sürdürülebilirlik ve sanayi modernizasyonu stratejisinin bir parçası olarak Basauri çelik tesisinin karbonsuzlaştırılması için 13,6 milyon €’nun üzerinde yatırım yapıyor.

Yatırımın, emisyonu azaltmayı ve tesisin çevresel performansını iyileştirmeyi amaçlayan elektrifikasyon ve enerji verimliliği geliştirmelerine odaklandığı belirtiliyor.

Şirkete göre proje kapsamında:

endüstriyel süreçlerin elektrifikasyonu,

üretim sistemlerinin modernizasyonu,

enerji verimliliği iyileştirmeleri yer alacak.

Söz konusu adımların, Basauri tesisindeki karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sağlaması ve şirketin uzun vadeli karbonsuzlaştırma yol haritasını desteklemesi bekleniyor.

Basauri tesisi stratejik önemini koruyor

Basauri tesisi, Sidenor’un temel üretim tesislerinden biri olarak faaliyet gösteriyor ve otomotiv, mühendislik, enerji ile endüstriyel üretim sektörlerinde kullanılan vasıflı çelik ürünlerinin üretiminde uzmanlaşmış durumda.

Yatırımın, tesisin rekabet gücünü artırmasının yanı sıra operasyonların giderek sıkılaşan Avrupa çevre düzenlemeleriyle uyumlu hale getirilmesini amaçladığı ifade edildi.