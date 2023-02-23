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İspanya merkezli Hydnum Steel İber Yarımadası’nda yeşil çelik tesisi kuracak

Perşembe, 23 Şubat 2023 15:56:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İspanya merkezli Hydnum Steel, Siemens, ABEI Energy ve tesis ekipmanı tedarikçisi Russula ile iş birliği yaparak Castilla-La Mancha bölgesinde yeşil çelik tesisi kurmayı planlıyor.

Söz konusu tesis İber Yarımadası’nda üretim sürecinde fosilsiz enerji kullanacak olan ilk yeşil çelik tesisi olacak. Yeşil hidrojen karbon emisyonunu büyük ölçüde azaltmak amacıyla üretim sürecine kademeli olarak dahil edilecek.

400 kişilik istihdam yaratacak olan yeni tesisin yıllık üretim kapasitesi 600.000 mt seviyesinde yer alacak. Tesis için toplam yatırımın 1 milyar €’yu aşması planlanıyor.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

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