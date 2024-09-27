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Celsa operasyonlarını iyileştirmek üzere yatırım yapacak

Cuma, 27 Eylül 2024 14:27:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İspanya merkezli uzun mamul üreticisi Celsa Group, operasyonlarını iyileştirmek ve AVFÖK’ünü artırmak için önümüzdeki iki yıl içinde 166 milyon € yatırım yapacağını açıkladı. Mevcut hissedarların sermaye artırımı yoluyla finanse edilecek yatırım, 28 Ekim’de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul’da onaya tabi olacak.

Yatırım, şirketin verimliliğini, kârlılığını ve satış, lojistik, satın alma ile üretim gibi stratejik alanlardaki rekabet gücünü artıracak önlem ve yatırımları içeren Değer Yaratma Planı’nın bir parçası olacak.

Sermaye artırımı sonucunda elde edilen 81 milyon €’nun Barna Steel aracılığıyla şirketin İspanya’daki yatırımları için kullanılması beklenirken geriye kalan 85 milyon €, grubun Polonya, Norveç ve İngiltere’deki bağlı kuruluşlarında kullanılacak.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

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