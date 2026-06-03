İspanya 9 milyar €’luk elektrik arz güvenliği programı için AB’den onay aldı

Avrupa Komisyonu, İspanya hükümetinin elektrik arz güvenliğini korumak ve şebeke güvenilirliğini artırmak amacıyla hazırladığı 9 milyar €’luk destek programına AB devlet yardımı kuralları kapsamında onay verdiğini duyurdu.

10 yıl süreyle yürürlükte kalacak programla elektrik sisteminin yoğun olduğu dönemlerde yeterli üretim, enerji depolama imkânları ve talep tarafında esneklik sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Kapasite sağlayıcıları ihalelerle belirlenecek

Program kapsamında İspanya’nın iletim sistemi operatörünün, elektrik güvenilirliği standartlarını karşılamak için gerekli kapasiteyi tahsis edeceği ifade edildi. Kapasite sağlayıcılarının arz yetersiz olduğu veya talebin zirve yaptığı dönemlerde devreye girmeyi taahhüt etmeleri karşılığında ödeme alacağı aktarıldı.

Katılım hakkının rekabetçi ihaleler yoluyla verileceği, programın yıllık yaklaşık 900 milyon € destek sağlamasının beklendiği ve 10 yıllık uygulama süresince toplam destek tutarının yaklaşık 9 milyar €’ya ulaşabileceği aktarıldı. Nihai tutarın ise ihale sonuçlarına ve satın alınacak kapasite miktarına bağlı olacağı paylaşıldı.

Ülke dışından katılım da planlanıyor

İlk aşamada yalnızca İspanya’daki projelerin programa katılabileceği ancak İspanya hükümetinin, teknik ve yasal koşulların oluşmasının ardından sistemi birbirine bağlı AB üyesi ülkelerdeki kapasite sağlayıcılarına da açmayı planladığı vurgulandı.

Avrupa Komisyonu, İspanya’nın yeni programın, genel hatlarıyla Temiz Sanayi Anlaşması Devlet Yardımları Çerçevesi’nin (CISAF) temel prensipleriyle uyumlu olduğunu bildirdi.