Celsa 5 milyar €’luk satış sürecini başlattı

İspanyol basınında yer alan haberlere göre İspanyol çelik üreticisi Celsa, şirketin tamamının satışı için yaklaşık 5 milyar € değerlemeyle süreci başlattı. Hissedarların olası alıcıları belirleme sürecini yönetmek üzere bir yatırım bankası atayacağı satış sürecinin Eylül ayında operasyonel aşamaya geçmesi bekleniyor. Daha önce grubun önemli kurumsal işlemlerinde danışmanlık yapan Citi ve Houlihan Lokey, görevlendirilebilecek kuruluşlar arasında yer alıyor.

Söz konusu adım Strategic Value Partners (SVP), Attestor, DWS, GoldenTree ve Cross Ocean’ın 2023 yılında gerçekleştirilen borç yapılandırması kapsamında Katalonya merkezli şirketin kontrolünü devralmasından yaklaşık üç yıl sonra atıldı. Yeni hissedarlar o dönemde yaklaşık 2 milyar € tutarındaki borcu öz sermayeye dönüştürerek başlangıçtan itibaren yatırımlarından ileride çıkmayı öngören bir yeniden yapılanma planını hayata geçirmişti.

Grubun satışa çıkarılması kararının alındığı sıralarda faaliyet performansında güçlü bir iyileşme gözleniyor. Celsa, 2025 yılını 396 milyon € AVFÖK değeri ile tamamlamasının ardından 2026 yılının ilk çeyreğinde yeniden kârlılığa geçerken, 2023 yılında başlatılan refinansman ve dönüşüm sürecini de tamamladı. Şirket AVFÖK değerinin 2026 yılında 600 milyon €’ya, 2027 yılında ise 800 milyon €’ya yaklaşmasını bekliyor. Söz konusu tahminler grubun değerlemesini destekliyor.

Kaynaklara göre şirketin görünümündeki iyileşmenin başlıca nedenlerinden biri, Avrupa Birliği’nin 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni kotas uygulaması oldu. Yeni sistem kapsamında AB’ye vergisiz ithal edilebilecek yıllık çelik tonajlarını önemli ölçüde azaltılırken, mevcut kotaları aşan tonajlara %50 vergi getirildi. AB’nin ticaret savunma önlemlerini güçlendirmesinin Celsa dahil Avrupalı çelik üreticilerine fayda sağlaması bekleniyor.

Grubun faaliyetleri Ukrayna sınırına yakın tesisler işlettiği Polonya’daki sanayi varlığından da destek bulabilir. Kaynaklara göre savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna’nın yeniden inşası çelik talebinde önemli bir artış sağlayarak grubun varlıklarının stratejik değerini daha da yükseltebilir.