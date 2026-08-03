UNESID: Çelik ürünlerinin hatalı sınıflandırılması SKDM maliyetlerinde 300€/mt artışa yol açabilir

İspanyol çelik üreticileri birliği UNESID, Avrupa Birliği gümrük mevzuatı kapsamında çelik ürünlerinin doğru şekilde sınıflandırılmasının önemini yineledi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) yürürlüğe girmesiyle birlikte ithal ürünlerin yanlış sınıflandırılmasının finansal sonuçlarının daha da ağırlaştığı uyarısında bulundu.

Birlik, son dönemde bazı AB üyesi ülkelerin temel çalışmaları ve diğer endüstriyel uygulamalarda kullanılan bazı büyük çaplı çelik boruların çelik yapılar olarak beyan edildiği vakalar tespit ettiğini dile getirdi. Bu sınıflandırmanın, 2025'in Ağustos ayından bu yana yürürlükte olan ve söz konusu ürünleri büyük çaplı kaynaklı çelik boru olarak sınıflandıran Avrupa Birliği Bağlayıcı Tarife Bilgisi kararıyla uyumsuz olduğunu belirtti. Bu vakaların daha önce güneş takip sistemi yapılarında kullanılacak borularla ilgili gündeme getirilen benzer endişelerin ardından ortaya çıktığını da ifade etti.

Hatalı sınıflandırmalar SKDM maliyetlerini artırabilir

UNESID, doğru vergi sınıflandırmasının AB pazarının düzgün işlemesini sağlamak, piyasa katılımcılarına hukuki güvence sunmak ve ithalatçılar arasındaki eşit rekabet koşullarını korumak açısından yasal bir yükümlülük olduğunu vurguladı. Bu nedenle tüm üye ülkelerde vergi sınıflandırma kriterlerinin eşit şekilde uygulanması çağrısında bulundu. SKDM'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte bazı ürünlerin vergi uygulamalarından kaynaklanan mali sonuçları önemli ölçüde değiştiği için doğru sınıflandırmanın öneminin daha da arttığını vurguladı.

Birlik, SKDM kapsamındaki varsayılan emisyon değerlerine göre çelik yapıların bazı çelik borulara kıyasla emisyon yoğunluğu çok daha yüksek ürünler olarak değerlendirildiğini aktardı. Çin veya Türkiye'den ithal çelik yapılar için belirlenen varsayılan emisyon değerlerinin borulara kıyasla yaklaşık 4 mt CO₂ daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Varsayılan emisyon değerleri ve 80€/mt CO₂ seviyesindeki varsayımsal karbon fiyatı kullanarak yapılan hesaplamalara göre SKDM yükümlülükleri arasındaki farkın yaklaşık 300€/mt seviyesine ulaşabileceğinin altını çizdi.

SKDM kapsamında doğrulama sorunları devam ediyor

SKDM kapsamında ithalatçıların varsayılan değerleri doğrulanmış emisyon verileriyle değiştirebilmesine imkân tanınmasına rağmen UNESID, uygulamada ciddi sorunların sürdüğünü paylaştı. AB'nin 2026 yılı emisyonlarının doğrulanması için gerekli akreditasyon sistemini henüz tamamlamadığına dile getirdi. Ayrıca boru üreticilerinin hammadde olarak kullandıkları çeliğe ilişkin doğrulanmış emisyon verilerine de ihtiyaç duyduğunu ve bu durumun doğrulama sürecini daha karmaşık hale getirdiğini ifade etti.

Son kullanıcı sektörler ticaret önlemleri kapsamında inceliyor

UNESID ayrıca Avrupa Komisyonunun, son kullanıcı sektörlerin ticareti koruma önlemleri kapsamına alınıp alınmaması amacıyla Avrupa Çelik Aracı Tüzüğü kapsamındaki süreci başlattığını hatırlattı. Değerlendirme kapsamındaki ürünler arasında CN 73089098 kodu altında sınıflandırılan çelik yapıların da bulunduğunu ve Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre 2025 yılında söz konusu ürünlerin ithalatının yaklaşık 1,6 milyon mt'a ulaştığını ve bu seviyenin 2019 yılına kıyasla 2,5 kat, 2021 yılına kıyasla ise yaklaşık iki kat arttığını kaydetti.

Dolayısıyla UNESID, söz konusu durumun doğru vergi sınıflandırmasının sağlanması ve AB kurallarının tüm üye ülkelerde tutarlı şekilde uygulanmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ekledi.