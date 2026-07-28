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Tubacex'in net kârı Orta Doğu'daki aksaklıklar ve siparişlerdeki azalış nedeniyle 2026'nın ilk yarısında düştü

Salı, 28 Temmuz 2026 12:19:22 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanya merkezli paslanmaz dikişsiz boru üreticisi Tubacex, bu yılın ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, 2025 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 7,7 milyon € net kâra kıyasla 600.000€ net zarar bildirirken, satış geliri ise yıllık %5,4 düşüşle 169,5 milyon € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Tubacex'in AVFÖK'ü, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 30 milyon €'a kıyasla 17,9 milyon € seviyesine geriledi.

İlk yarıda şirketin net kârı yıllık %95,8 düşüşle 700.000€ seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %10,5 düşüşle 323,6 milyon € seviyesine indi. Aynı dönemde Tubacex'in AVFÖK'ü ise yıllık %37,9 düşerek 37,9 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Şirket, bu yılın ilk yarısındaki mali performansının faaliyet gösterdiği pazarlarda uygulanan yeni vergiler ve düzenleyici politikalar, ticaret koşullarındaki belirsizliğin artması ve satın alma ve yatırım kararlarında yaşanan gecikmeler nedeniyle 2025 yılı siparişlerinde yaşanan düşüşü yansıttığını belirtti. Bununla birlikte Mart ayından bu yana Orta Doğu'daki istikrarsızlıktan kaynaklanan operasyonel ve lojistik aksaklıkların faaliyetlerini önemli ölçüde etkilediğini, bu durumun özellikle Abu Dabi'deki operasyonlar üzerinde hissedildiğini vurguladı. Söz konusu aksaklıkların, Abu Dabi'ye hizmet veren tüm değer zinciri boyunca planlama, programlama, üretim, lojistik ve faturalandırma süreçlerini etkilediğini dile getirdi. Ayrıca önceliğinin bölgedeki tedarik ve üretimde herhangi bir kesinti yaşanmasını önlemek olduğunu aktardı.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından Tubacex, tedarikte devamlılığı sağlamak amacıyla alternatif lojistik güzergâhları kullanmaya başladığını paylaştı. Ancak buna rağmen bazı sevkiyatların nakliye aşamasında geçici olarak bekletildiğini belirtti. Bu nedenle işletme sermayesi ve net finansal borçta geçici bir artış yaşandığını ancak söz konusu etkilerin geçici olduğunu ve faaliyet ortamının istikrara kavuşmasıyla birlikte kademeli şekilde normale dönmesini beklediğini kaydetti.

Tubacex ayrıca kısa vadede performansının mevsimsel faktörlerin yanı sıra zorlu ticaret koşulları ve jeopolitik ortamdan etkilenmeye devam edeceğini belirtti. Jeopolitik koşulların iyileşmesi ve lojistik akışlarının normale dönmesiyle birlikte faaliyetlerinin ve finansal sonuçlarının kademeli olarak toparlanmasını beklediğini ekledi.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Tubacex 

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