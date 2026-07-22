 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > UNESID:...

UNESID: İspanya'nın çelik üretimi 2026'nın Mayıs ayında %10,2 arttı

Çarşamba, 22 Temmuz 2026 12:14:04 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanyol çelik üreticileri birliği UNESID tarafından yayımlanan verilere göre yerel çelik üretimi bu yılın Mayıs ayında aylık %10,2 artarak ve yıllık %8,1 düşerek 1,05 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk beş ayında ise yerel çelik üretimi, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 5,55 milyon mt seviyesine kıyasla 4,58 milyon mt seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda İspanya çelik sektörü aylık %2,8 ve yıllık %11,5 düşüşle 823.000 mt hurdayı yeni çelik ürün olarak kullanılmak üzere geri dönüştürdü. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise sektörün hurda geri dönüşümü 4 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

AB’de yerel sıcak rulo sac talebi zayıf kalsa da fiyatlar yükseliyor, dördüncü çeyrek için ithal alımlar devam ediyor

17 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Hydnum Steel’in Puertollano’daki yeşil çelik projesine PERTE programı kapsamında 60 milyon € destek

06 Tem | Çelik Haberler

AB’de sıcak rulo sac ticareti durma noktasında, piyasa ülke bazlı kotaların açıklanmasını bekliyor

26 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Tubacex’in 2026’da aldığı deniz altı kontrol borusu siparişleri 100 milyon €’yu aştı

26 Haz | Çelik Haberler

İspanyol çelik üreticileri artan ithalat baskısı karşısında AB’den ticareti koruma önlemlerini güçlendirmesini istiyor

23 Haz | Çelik Haberler

Acerinox ve Alfa Laval düşük emisyonlu paslanmaz çelik uygulamaları için iş birliği yaptı

16 Haz | Çelik Haberler

Avrupa hurda piyasası Haziran başında değişiklik göstermedi

05 Haz | Hurda ve Hammadde

Avrupa uzun mamul piyasası genel olarak yatay seyretse de ilk zayıflama işaretleri görülmeye başladı

05 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Grupo Hunosa ve ArcelorMittal endüstriyel yan ürün geri kazanım projesi başlattı

05 Haz | Çelik Haberler

UNESID: İspanya’nın çelik üretimi 2026’nın Mart ayında %19,2 arttı

22 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis