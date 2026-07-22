UNESID: İspanya'nın çelik üretimi 2026'nın Mayıs ayında %10,2 arttı

İspanyol çelik üreticileri birliği UNESID tarafından yayımlanan verilere göre yerel çelik üretimi bu yılın Mayıs ayında aylık %10,2 artarak ve yıllık %8,1 düşerek 1,05 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk beş ayında ise yerel çelik üretimi, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 5,55 milyon mt seviyesine kıyasla 4,58 milyon mt seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda İspanya çelik sektörü aylık %2,8 ve yıllık %11,5 düşüşle 823.000 mt hurdayı yeni çelik ürün olarak kullanılmak üzere geri dönüştürdü. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise sektörün hurda geri dönüşümü 4 milyon mt seviyesinde kaydedildi.