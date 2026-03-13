 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > IREPAS:...

IREPAS: Orta Doğu’daki çatışma küresel uzun mamul piyasasında belirsizliği artırdı

Cuma, 13 Mart 2026 16:38:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Küresel Uzun Mamul Üreticileri ve İhracatçıları Birliğinin (IREPAS) değerlendirmesine göre, Orta Doğu’da devam eden savaş nedeniyle küresel uzun mamul piyasasında belirsizlik önemli ölçüde arttı. IREPAS, tedarik zincirindeki aksamalar ve yükselen enerji maliyetlerinin fiyatları yukarı yönlü baskıladığını ancak çatışmanın süresi ve yayılma ihtimaline ilişkin belirsizlik nedeniyle talebin zayıf kaldığını belirtti.

Avrupa Birliği piyasasında mevzuattan kaynaklı belirsizlik ve fiyat baskısı

Avrupalı üreticiler mevcut duruma fiyat artışlarıyla tepki verirken IREPAS, bu artışların piyasada panik alımlarına yol açmadığını ve pazarın kış sezonunun ardından yavaş bir toparlanma sürecinde olduğunu ifade etti. Ayrıca SKDM’ye ilişkin düzenleyici çerçevenin netleşmemesi ve Haziran 2026 sonrasında AB koruma önlemlerinin devam edip etmeyeceğine dair belirsizlik nedeniyle AB’ye yönelik ithalatın son derece riskli hale geldiği belirtildi.

Türkiye’de ise yerel inşaat faaliyetleri zayıf seyretmeye devam ederken, ihracat hacimleri yıllık bazda %20 geriledi. Türk üreticilerin zayıf talebe doğrudan yanıt olarak kapasite kullanım oranlarını düzenlediği ifade edildi.

Görünüm istikrarsız

IREPAS değerlendirmesinin sonunda mevcut piyasa koşullarını “istikrarsız” olarak nitelendirirken, artan korumacılık eğilimleri ve jeopolitik gerilimlerin piyasanın görünümünü tamamen öngörülemez hale getirdiğini vurguladı.


Etiketler: Uzun Ürünler Dünya Çelik Üretimi Görüş 

Benzer Haber ve Analizler

IREPAS: Küresel uzun mamul piyasasında arz baskısı sürerken, alıcılar temkinli duruşunu koruyor

09 Şub | Çelik Haberler

IREPAS: ABD’nin vergileri artırmasıyla küresel uzun mamul piyasasında belirsizlik arttı

09 Tem | Çelik Haberler

IREPAS: Küresel uzun mamul piyasasının görünümü belirsizliğini koruyor, Çin’deki gidişat diğer Asya pazarlarını ...

10 Haz | Çelik Haberler

IREPAS Başkanı: Piyasalar korumacılık furyasından nasibini aldı

28 Nis | Çelik Haberler

IREPAS: Küresel uzun mamul piyasasının görünümü net değil, Çin belirleyici konumda

05 Tem | Çelik Haberler

Tayvan yerel piyasasında filmaşin fiyatları - 11. Hafta, 2026

13 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Tayvan yerel piyasasında inşaat demiri fiyatları - 11. Hafta, 2026

13 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin ve ASEAN çıkışlı inşaat demiri fiyatları yükseldi, artış trendinin sürmesi bekleniyor

13 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Dexin Steel yarı mamul ve filmaşin fiyatlarını 5$/mt daha artırdı

13 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Avrupa uzun mamul piyasası “gergin ve durağan”, fiyatlar artıyor ancak talep zayıf

13 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis