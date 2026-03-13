IREPAS: Orta Doğu’daki çatışma küresel uzun mamul piyasasında belirsizliği artırdı

Küresel Uzun Mamul Üreticileri ve İhracatçıları Birliğinin (IREPAS) değerlendirmesine göre, Orta Doğu’da devam eden savaş nedeniyle küresel uzun mamul piyasasında belirsizlik önemli ölçüde arttı. IREPAS, tedarik zincirindeki aksamalar ve yükselen enerji maliyetlerinin fiyatları yukarı yönlü baskıladığını ancak çatışmanın süresi ve yayılma ihtimaline ilişkin belirsizlik nedeniyle talebin zayıf kaldığını belirtti.

Avrupa Birliği piyasasında mevzuattan kaynaklı belirsizlik ve fiyat baskısı

Avrupalı üreticiler mevcut duruma fiyat artışlarıyla tepki verirken IREPAS, bu artışların piyasada panik alımlarına yol açmadığını ve pazarın kış sezonunun ardından yavaş bir toparlanma sürecinde olduğunu ifade etti. Ayrıca SKDM’ye ilişkin düzenleyici çerçevenin netleşmemesi ve Haziran 2026 sonrasında AB koruma önlemlerinin devam edip etmeyeceğine dair belirsizlik nedeniyle AB’ye yönelik ithalatın son derece riskli hale geldiği belirtildi.

Türkiye’de ise yerel inşaat faaliyetleri zayıf seyretmeye devam ederken, ihracat hacimleri yıllık bazda %20 geriledi. Türk üreticilerin zayıf talebe doğrudan yanıt olarak kapasite kullanım oranlarını düzenlediği ifade edildi.

Görünüm istikrarsız

IREPAS değerlendirmesinin sonunda mevcut piyasa koşullarını “istikrarsız” olarak nitelendirirken, artan korumacılık eğilimleri ve jeopolitik gerilimlerin piyasanın görünümünü tamamen öngörülemez hale getirdiğini vurguladı.