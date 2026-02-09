IREPAS: Küresel uzun mamul piyasasında arz baskısı sürerken, alıcılar temkinli duruşunu koruyor

Küresel Uzun Mamul Üreticileri ve İhracatçıları Birliği IREPAS’ın yayımladığı son rapora göre küresel uzun mamul piyasası cansız talep ve yüksek arz baskısıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Yapısal ve mevsimsel faktörlerin yanı sıra döviz kuru, emtialar ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle alıcılar temkinli davranmayı sürdürürken, alımlar büyük ölçüde kısa vadeli ihtiyaçlarla sınırlı kalıyor.

Çin’de çelik üretiminin belirgin şekilde gerilemesine rağmen arz baskısının sürdüğü ifade ediliyor. Buna göre 2025 yılında Çin’de çelik üretimi 2019’dan bu yana ilk kez 1 milyar mt seviyesinin altına inerek 960 milyon mt’a gerilerken, ihracatın rekor seviye olan 119 milyon mt’a çıkması küresel arz baskısını yüksek tutuyor.

Artan jeopolitik gerilimler hem üreticiler hem de tüccarlar açısından belirsizliği artırırken, bu durum talep tarafında alıcıların “bekle-gör” yaklaşımını güçlendiriyor. Aynı zamanda özellikle hurda tarafında olmak üzere mevsimsel arz daralması nedeniyle girdi maliyetleri nihai mamule kıyasla daha güçlü seyrediyor.

Talep tarafı zayıf seyrini sürdürüyor

Rapora göre AB’de talep zayıf seyrederken, kotalar ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na ilişkin belirsizlikler alıcıların büyük tonajlı alımlardan kaçınmasına neden oluyor. İthalat tonajları azalırken, 1 Ocak itibarıyla yalnızca sınırlı sayıda kotanın tamamen kullanılmış olması ithalatçılar ve tüccarların temkinli yaklaşımını yansıtıyor.

ABD’de ise 2026 yılına yönelik ticari inşaat beklentileri zayıflarken, yüksek stok seviyeleri ve faiz oranları nedeniyle konut inşaatı da baskı altında kalmaya devam ediyor. Yerel ürünler, %50 ithalat vergisi, birçok ürüne uygulanan antidamping vergisi ve telafi edici vergiler nedeniyle ithal ürünlerle rekabet edebiliyor.

Mevsimsel desteklere rağmen piyasa görünümü zorlu

IREPAS, yaygın ticaret önlemleri nedeniyle rekabetin yüksek seyrini sürdürdüğünü belirtiyor. Mevsimsel faktörler görünümde sınırlı bir iyileşme sağlasa da devam eden ticaret kısıtlamaları nedeniyle piyasa koşullarının zorlu olmaya devam ettiği vurgulanıyor. Buna karşın IREPAS, 2026 yılı için temkinli bir iyimserliğin söz konusu olduğunu ifade ediyor.