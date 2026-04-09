IREPAS: Küresel uzun mamul piyasası arz kaynaklı şokla karşı karşıya, ateşkes umut veriyor

Perşembe, 09 Nisan 2026 09:40:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Küresel Uzun Mamul Üreticileri ve İhracatçıları Birliğinin (IREPAS) değerlendirmesine göre küresel uzun mamul çelik piyasası arz-talep dengesinin kötüleşmesi nedeniyle görünüm zayıfladığı için toparlanma işareti göstermedi. İran ve Ukrayna’daki savaşlar küresel tedarik zincirinde sorunları ciddi şekilde derinleştirirken, mevcut fiyat artışlarının talebin toparlanmasından değil, enerji, elektrik ve navlun maliyetlerindeki yükselişle karakterize edilen arz yönlü bir şoktan kaynaklandığı belirtiliyor.

Ateşkes resesyonu önlemek açısından kritik

IREPAS, piyasanın geleceğinin büyük ölçüde İran’daki savaşta ilan edilen ateşkesin sürüp sürmeyeceğine bağlı olduğunu belirtirken, ateşkesin bozulması ve enerji fiyatlarının yüksek kalmaya devam etmesi halinde birçok ekonominin resesyon sürecine girebileceğini ifade ediyor. Artan maliyetlerin şu ana kadar alıcılar tarafından kaçınılmaz olarak kabul edildiği vurgulanırken, yükselen korumacı politikalar ve gelecekteki talebe ilişkin belirsizliklerin küresel ticareti daha da karmaşık hale getirdiği bildiriliyor.

Hurda ve bölgesel dinamiklerde ayrışma

Hammadde tarafında ABD’de yerel tüketimin artması nedeniyle hurda ihracat tonajlarının gerilediği, İngiltere’nin ise Türkiye’ye yönelik konteyner bazlı hurda ihracatına yöneldiği ifade ediliyor. Bölgesel bazda ise üç farklı dinamik öne çıkıyor: ABD’de rekabet büyük ölçüde iç pazarda yoğunlaşırken, AB piyasasında sınırlı ithalatla birlikte yerel rekabet görülüyor. Dünyanın geri kalanında ise yoğun küresel rekabet hakim durumda.

Stok yenileme faaliyetlerinden kısa vadeli destek

Daha olumlu bir gelişme olarak ön sipariş ve stok yenileme faaliyetlerinde artış gözlendiği aktarılıyor. Alıcıların maliyetlerde daha fazla artış riskine karşı bağlantılarını erkenden gerçekleştirdiği belirtilirken, mevcut enflasyonist ortamda şirketlerin önlem amaçlı stoklarını artırmasının kısa vadede talebe destek sağladığı ifade ediliyor.

Önümüzdeki çeyrek için kırılgan görünüm

Önümüzdeki çeyreğe ilişkin görünüm belirsizliğini korurken, jeopolitik gelişmeler belirleyici olmaya devam edecek. Piyasanın oldukça dalgalı ve özellikle ABD’nin çatışmaya yönelik politika kararlarına karşı hassas olduğu belirtiliyor. Ateşkesin devam etmesi halinde kademeli bir dengelenme ve talepte iyileşme beklenirken, barış sürecinin bozulmasının askeri-sanayi sektörler dışındaki tüm sektörleri etkileyecek ciddi bir ekonomik yavaşlamaya yol açabileceği öngörülüyor.


