IREPAS: Küresel uzun mamul piyasası istikrarlı ama parçalı bir görünüm sergiliyor, ticaret akışları ve bölgesel farklılıklar belirleyici oluyor

Küresel Uzun Mamul Üreticileri ve İhracatçıları Birliğinin (IREPAS) tarafından yayımlanan son rapora göre küresel uzun mamul piyasasındaki genel ortam nispeten istikrarlı kalmaya devam ediyor. Ancak bölgesel farklılıklar her zamankinden daha belirgin hale gelmiş durumda. ABD’deki korumacı önlemler, Avrupa’da Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) uygulamaya alınması ve AB ithalat kotalarında yakında yürürlüğe girecek yeni düzenleme, küresel ticaret akışlarını ve piyasa dinamiklerini önemli ölçüde yeniden şekillendiriyor.

Jeopolitik gerilimler maliyetleri artırmaya devam ediyor

IREPAS, Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmaların belirsizlik yaratmaya ve ticaret akışlarını aksatmaya devam ettiğini belirtti. Yükselen petrol ve doğal gaz fiyatları nakliye ve üretim maliyetlerini artırırken, jeopolitik riskler nedeniyle deniz taşımacılığı sigorta primleri de yükseldi. Raporda, piyasa oyuncularının artık kesintilerin kısa süreli olacağı beklentisini terk ettiği belirtilirken, birçok distribütör ve stokçunun gelecekteki arz ve yenileme maliyetlerine ilişkin endişeler nedeniyle stoklarını elinde tutmayı tercih ettiği ifade edildi.

AB piyasası yeni kota sistemine hazırlanıyor

AB ve İngiltere piyasalarında, 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek yeni ithalat düzenlemeleri öncesinde piyasa yeni bir denge arayışında bulunuyor. IREPAS, yeni kota sistemi devreye girmeden önce pozisyon almak isteyen alıcıların son dakika ithalat bağlantıları yaptığını bildirdi. Bundan sonraki süreçte alıcıların stratejilerini teorik olarak en düşük ithalat tekliflerine göre değil, piyasada fiilen bulunabilen ürün miktarına göre belirlemek zorunda kalacağı vurgulandı.

Türkiye’den gelen talep zayıf olsa da hurda fiyatları güçlü kalıyor

IREPAS, Türkiye’ye yönelik deep sea hurda fiyatlarının 400$/mt CFR seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiğini ve bunun, Türk inşaat demiri satışlarının zayıf olmasına rağmen nihai mamul fiyatlarını desteklediğini belirtti. Ancak Türk üreticiler, yaklaşan kota düzenlemeleri nedeniyle AB’den uzun mamul talebinin güçlü olmasını beklemiyor. Ayrıca IREPAS, yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte kış dönemindeki yağışların sağladığı düşük enerji maliyetleri avantajının ortadan kalkacağını ve bunun Türkiye’de üretim maliyetlerini artırabileceğini ifade etti.

ABD piyasası korumacı önlemler ve yapay zeka yatırımlarıyla destekleniyor

ABD’de enflasyon ve faiz indirimlerinin 2027 yılına ertelenmesi konut ve inşaat sektörlerini baskılamaya devam ediyor. Buna rağmen, %50 seviyesindeki 232. Madde vergileri ve yüksek navlun maliyetleri sayesinde ithalat rekabetinin azalması, yerel çelik fiyatlarının kademeli yükselişini destekliyor. Buna ek olarak düşük stok seviyeleri ile altyapı, enerji ve yapay zeka veri merkezlerine yönelik devam eden yatırımlar da yerel çelik talebine önemli destek sağlıyor.

Çin’de çelişkili veriler, korunan ve açık piyasalar arasında ayrışma

Asya piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan IREPAS, Çin’de oldukça sıra dışı bir durum yaşandığını belirtti. Buna göre, yılın ilk dört ayında ham çelik üretimi %4,1 azalırken, demir cevheri ithalatı %8 artışla 418 milyon mt'a ulaştı. Küresel rekabet açısından ise IREPAS, belirgin bir ayrışmaya dikkat çekti. Fazla kapasite nedeniyle ithalata açık uluslararası piyasalarda rekabet son derece yoğun kalırken, ticaret koruma önlemlerinden yararlanan piyasalarda rekabet koşullarının daha dengeli olduğu ifade edildi.

Görünüm bölgeye göre değişiyor

IREPAS mevcut piyasa görünümünü “istikrarlı ancak zorlu” olarak tanımladı. Piyasa oyuncularının mevcut koşullara büyük ölçüde uyum sağladığı belirtilirken, görünümün bölgeden bölgeye önemli farklılıklar gösterdiği vurgulandı. Altyapı harcamaları ve korumacı önlemler sayesinde Avrupa ve ABD’de piyasa havasının görece olumlu kaldığı ifade edilirken, dünyanın birçok diğer bölgesinde piyasanın yönünü tahmin etmenin hâlâ zor olduğu belirtildi.