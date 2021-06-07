IREPAS: Önümüzdeki çeyrek için görünüm çok parlak değil ama tatmin edici

Pazartesi, 07 Haziran 2021 17:37:19 (GMT+3) | İstanbul

Arz kısıntısı ve iyi talep, son zamanlarda global uzun mamul piyasasının itici gücü olmaya devam ediyor. Küresel uzun çelik üreticileri ve ihracatçıları birliği IREPAS, piyasalarda 1987 ve 2008 yıllarında gözlenen benzer fiyat yükselişlerine dayanarak, mevcut durumun hangi senaryo ile sonuçlanacağını tahmin etmeye çalışıyor.

2008 yılında fiyatlardaki yükseliş sert düşüşlerle son bulurken, bu yılın son çeyreği için de fiyatlarda aşağı yönlü bir düzeltme bekleniyor ve IREPAS’ın beklentisi piyasa görünümünün çok parlak değil ama tatmin edici olacağı yönünde.

Avrupa’da fiyatlar son 13 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda ve hurdaya değil talepteki gelişmelere bağlı ilerliyor, alıcıların da uzun mamuller için yüksek fiyatları ödemekten başka şansı görünmüyor. İthalat kısıtlı olduğu için, üreticilerin teslim süreleri uzun ve stoklar oldukça sınırlıyken alıcılar ürün tedarik etme konusunda baskı altında. İthalatın payı yalnızca %5’e indiği için koruyucu önlemler arzı negatif etkilemiş görünüyor.

Ayrıca, talebin güçlü seyrettiği ve üreticilerin iki aylık üretimlerinin tamamını sattığı ABD’de de arz sıkıntısı devam ediyor. Fiyatlar şimdiye kadar ki en yüksek seviyeyi gördü ve üçüncü çeyrekte de devam edecek yukarı yönlü trendin 2022 yılında da görülme ihtimali bulunuyor. İthalat, alıcılar, önümüzdeki 3 ila 6 aylık süreçte yüksek fiyatları ödeyemeyeceği için daha az avantajlı kabul ediliyor. Ayrıca, navlun fiyatlarının yüksek olması da Amerikalı üreticilere avantaj sağlıyor.

Çin’de ihracattaki vergi iadesi uygulamasının iptalinin ve kapasitenin azaltılmasının ardından Çin’in ihracat piyasalarında yer almaması, küresel uzun piyasasına büyük destek sağlayan bir faktör olarak görülüyor. Çin’in pasif kalmasıyla birlikte yılsonuna kadar gerçekleşmesi beklenen fiyat düşüşü daha yumuşak olacağı için, söz konusu durum fiyatlar açısından olumlu olarak kabul ediliyor.

Küresel hurda talebi, dünya genelinde güçlenen üretim nedeniyle artmaya devam ediyor. Buna ek olarak, stok seviyesi düşük olduğu için tedarik zinciri oldukça kısıtlı kalırken, uzun mamul talebi çoğu bölgede yüksek. Önümüzdeki aylar için nihai mamul siparişleri iyi seviyede olan üreticiler, güçlü talebe ve önümüzdeki çeyreğe yönelik hurda fiyatlarına destek sağlıyor. Navlun ücretleri de canlı küresel çelik talebi nedeniyle hala yüksek ve bu nedenle sevkiyat yüksek seviyede. Konteyner limanları yoğun olduğu için navlun ücretlerinin daha da artacağı öngörülüyor.

Yeni Covid-19 dalgası ve karantinaların ardından, nihayet günlük hayat ve iş hayatının nispeten normalleşmesine dair umutlar oluştu. ABD ile AB’de aşılamaya yönelik oldukça olumlu görünümün yanı sıra yeni altyapı yatırımları da açıklandı. Rusya’daki yerel talep de güçlü durumda.

Sonuç olarak, üçüncü çeyrek için IREPAS’ın tahmini, bazı kısa vadeli dalgalanma olasılıklarıyla birlikte genel olarak istikrarlı. Piyasalar bölgeselleşmeye devam ettiğinden, Asya bölgesinde rekabet görülecek ancak genel olarak piyasanın gelişmeye müsait olacağı tahmin ediliyor.