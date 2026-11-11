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Federacciai: Yüksek enerji maliyetleri İtalya'nın önde gelen çelik üreticilerini üretimi durdurmaya zorluyor

Çarşamba, 11 Kasım 2026 09:14:55 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai, 10 Kasım tarihinde yayımladığı basın açıklamasında ülkenin çelik sektörünün karşı karşıya olduğu zorlukların giderek arttığı konusunda uyarıda bulundu. Öyle ki artan enerji maliyetleri, İtalya çelik sektörü üzerindeki baskıyı artırırken üretimin devamlılığını da olumsuz etkiliyor. Birliğe üye önde gelen çelik üreticilerinden bazıları, yükselen elektrik ve doğal gaz maliyetleri nedeniyle üretimlerini halihazırda durdurmuş veya tesislerindeki faaliyetleri kademeli olarak durdurmaya başlamış durumda.

Federacciai'ye göre mevcut enerji fiyatları, üretimin uzun süre devam ettirilmesini ekonomik açıdan sürdürülemez hale getiriyor. Bu durum, İtalyan çelik üreticileri ile Avrupa'daki rakipleri arasındaki rekabet gücü farkını daha da artırıyor. Avrupa'da karbon salımını en fazla azaltmış sektörler arasında yer alan İtalya çelik sektörünün rakiplerine kıyasla çok daha yüksek enerji maliyetleriyle karşı karşıya olması ise mevcut koşulları daha da zorlaştırıyor.

Durumun giderek kötüleşmesi üzerine Federacciai, önümüzdeki günlerde Fiom, Fim ve Uilm sendikalarıyla acil bir toplantı yapılmasını talep edeceğini açıkladı. Toplantıda sektörün karşı karşıya olduğu ekonomik ve operasyonel zorlukların ele alınması ve bunların İtalya çelik sektörünün istikrarı ile rekabet gücü üzerindeki olası etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere, Federacciai Eylül ayında da enerji fiyatlarında yaşanabilecek ilave artışların İtalyan çelik üreticilerinin faaliyetlerini sürdürmesini tehlikeye atabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Birlik, o dönemde İtalya ile Avrupa'nın diğer önde gelen piyasaları arasındaki enerji maliyeti farkına dikkat çekmişti. İtalya elektrik piyasasında ortalama fiyat, Eylül ayının ilk haftasında bir önceki hafta kaydedilen 194,14 €/MWh seviyesinden 202,89 €/MWh seviyesine yükselmişti. 10 Eylül tarihinde ise fiyat 228,80 €/MWh seviyesine çıkarak Almanya, Fransa ve İspanya'da kaydedilen seviyelerin oldukça üzerine ulaşmıştı.

Federacciai'nin talep ettiği önlemler arasında, enerji yoğun sektörlerin maliyetlerini sınırlandırmaya yönelik mevcut mekanizmaların sürdürülmesi ve AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) konusunda Avrupa düzeyinde adımlar atılması yer alıyordu. Birlik özellikle enerji krizi boyunca doğal gazla çalışan elektrik santrallerinin ETS kapsamındaki yükümlülüklerinin geçici olarak askıya alınmasını talep etmişti.

Dolayısıyla bugün açıklanan üretim duruşları, son aylarda dikkat çekilen sorunların daha da ağırlaştığını gösteriyor. Ayrıca yüksek enerji maliyetlerinin İtalya çelik sektörünün faaliyetleri üzerindeki somut etkilerini de ortaya koyuyor. Önümüzdeki haftalarda sektörün üretim görünümünün şekillenmesinde elektrik ve doğal gaz fiyatlarının seyri ile Federacciai ve sendikalar arasında yapılacak görüşmeler belirleyici olacak.

Etiketler: İtalya Avrupa Çelik Üretimi Görüş 
ChiaraMassacci
Chiara Massacci
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

SteelOrbis'te Piyasa Araştırma ve İçerik Uzmanı olarak görev yapmakta; demir çelik ve hurda piyasalarına, özellikle de Pakistan ve Bangladeş hurda pazarlarına odaklanmaktayım. Mütercim-Tercümanlık ve Uluslararası İlişkiler alanındaki eğitim geçmişimin yanı sıra Mütercim-Tercümanlık ile Uluslararası İlişkiler ve Made in Italy Liderliği alanlarında yüksek lisans derecelerine sahibim. Çelik ve hammadde endüstrisine dair net içgörüler sunmak amacıyla piyasa analizlerini, fiyat değerlendirmelerini ve uzmanlık gerektiren içerik çevirilerini bir arada yürütüyorum.

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