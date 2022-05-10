IREPAS: Küresel uzun mamul piyasasındaki dalgalanmaya ve istikrarsız gidişata rağmen görünüm tatmin edici

Salı, 10 Mayıs 2022 15:54:32 (GMT+3) | İstanbul

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali en azından bazı piyasalarda satışları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ticari önlemler ve halen yüksek olan navlun nedeniyle rekabet bölge içerisinde sınırlı kalmaya devam etse de Rusya’nın ihracatı çoğunlukla kütük olmak üzere uzun mamul piyasasında fiyat bakımından sorunlara yol açıyor. Küresel uzun mamul piyasalarındaki durum talep sürdürülemediği için dalgalı ve istikrarız olarak tanımlanıyor. Ancak piyasa görünümünün bazı zorluklara rağmen oldukça iyi ve tatmin edici olduğu görülüyor.

Küresel talep ve fiyat trendlerinin çoğunlukla olumsuz olmasına rağmen AB’de üreticilerin fiyatlarını nispeten yüksek seviyelerde tutabilecek kadar iyi bir konumda oldukları gözüküyor. Yüksek enerji maliyetleri fiyat düşüşlerinin önünde engel teşkil ederken, Türk ve Cezayirli tedarikçilerin ikinci çeyrek ithalat kotalarını doldurmuş olmaları nedeniyle şu an teklif verememesi de yüksek fiyatları açıklayan bir diğer neden olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca AB’de yerel inşaat demiri talebi olumlu bir seyir gösteriyor ve değerlendirmelere bakılırsa en azından şimdilik arzı aşıyor. Ancak Türk üreticiler bir sonraki satış dönemi için fiyat sorgularının şimdiden başladığı belirtiyor. AB kotalarının daha önceden tartışıldığı üzere düzenleneceği mi yoksa kaldırılacağı mı hala belirsiz. Özellikle, Rusya ve Belarus’un kotalarının dağıtıldığı göz önüne alındığında, Brüksel’in “diğer tüm ülkeler” kategorisindeki kotaların nasıl paylaşılacağını netleştirmesi gerekiyor.

Uzun mamul piyasasını doğrudan etkileyen hurda segmentinde birinci kalite ve baz kalite hurda fiyatları, Rusya’dan verilen kütük fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle geriledi. Yaptırımlar nedeniyle satış baskısı altında olan Rus üreticiler bunun için kütük fiyatlarını piyasa seviyesinin altına çekme zorunda kaldı ve bu durum hurda piyasasını olumsuz etkiledi. Bunun sonucunda, savaşla ilgili riskler Rusya’dan yapılan düşük fiyatlı kütük satışları sebebiyle bertaraf edilebildiği için hurda satışlarında Mart ayında kaydedilen kârlılık Nisan ayında ortadan kalktı.

Çin piyasası Covid-19 salgınına karşı alınan karantina önlemleri nedeniyle yavaşlıyor ve müteahhitler hala bazı zorluklar yaşıyor. Talep ve fiyatlar olumsuz etkilenerek küresel fiyatlar üstünde baskı yaratıyor. Yine de, dünya genelinde üreticilerin kârlılığı iyi seviyelerde yer alıyor ve çoğu ülke ile bölgede Covid-19 salgınına karşı olumlu bir görünüm olması tüketimi destekliyor.