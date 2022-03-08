IREPAS: Küresel uzun mamul piyasalarının görünümü oldukça belirsiz

Salı, 08 Mart 2022 17:39:35 (GMT+3) | İstanbul

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş sonrasında küresel uzun mamul piyasalarında benzeri görülmemiş ve kestirilemeyen yeni bir döneme girildi. Küresel uzun çelik üreticileri ve ihracatçıları birliği IREPAS, dünyanın en büyük hammadde ve yarı mamul tedarikçilerinden birinin piyasa dışı kaldığını ve uzun bir süre daha kalacağını; bu durumun kısa vadede doğuracağı sonuçların kestirilmesinin gün geçtikçe imkansız bir hale geleceğini belirtiyor.

Karadeniz’in başlıca hammadde tedarikçilerinden biri olduğu göz önünde bulundurulduğunda, hammadde alıcıları Nisan ayında faaliyet gösterecek yeterli stokları olup olmayacağını merak ediyor. Ukrayna’dan yapılan sevkiyatların tamamen kesintiye uğradığı ve Şubat ayının son haftasından önce verilen herhangi bir fiyatın şu an bir geçerliliği olmadığı belirtiliyor. Kütük ve slab tonajının önemli bir bölümü aniden küresel ticaret ağının dışında kaldı. Ayrıca BDT’nin başlıca pik demir tedarikçisi olması nedeniyle arz bu durumdan ciddi bir şekilde etkilendi. Piyasa koşulları oldukça zorlaşırken, sonucunda kısa vadede sert fiyat artışları başladı. Ukrayna ve Rusya’nın dünyanın birinci ve ikinci en büyük hammadde tedarikçisi olmasına bağlı olarak mevcut durum pik demir piyasasına ağır bir darbe indirdi.

Rus tedarikçiler Karadeniz’de büyük bir engelle karşı karşıya kaldı. Yaptırımlar nedeniyle sevkiyatlarda ve ödemelerde sıkıntılar çıktı ve maddi sıkıntılar baş gösterdi. Gemi sahipleri yaptırım uygulanma endişesi nedeniyle Rusya çıkışlı kargo taşımaya temkinle yaklaşıyor. Birçok çelik işletmesinin Rusya ile ticaret yapmamayı tercih etmesi bekleniyor. Hükümetler yanında dünya genelinde birden fazla şirket Rusya’ya yaptırım uyguluyor ve Rusya piyasasından çekiliyor.

Türkiye’nin BDT çıkışlı kütük hacmindeki eksikliği iç piyasadan karşıladığı ve ihracat için elinde fazla tonaj kaldığı görülüyor. Ancak Kuzey Afrika’ya bakıldığında burada durumlar farklılaşıyor. Çin’in Türkiye ve diğer Asya ülkeleriyle rekabet içerisine girerek Kuzey Afrika’nın başlıca tedarikçilerinden biri olabileceği konuşuluyor. Karadeniz bölgesinde Rusya’nın faaliyetleri önemli ölçüde kısıtlanmış olsa da, Rus üreticilerin Uzak Doğu limanları ve Çin’e demir yolu teslimatları üzerinden ticaret akışlarını sürdürmeleri veya artırmaları bekleniyor. Rus üreticilerin en düşük üretim maliyetlerine sahip olduğu göz önüne alındığında çok düşük fiyatlardan çelik satabilirler ve sevkiyat gerçekleştirip ödeme alabilirlerse Rusya’nın Asya piyasalarını yüksek tonajlarda ucuz çelikle doldurması bekleniyor. Böyle bir gelişme bölgedeki ticaret akışlarını kesinlikle etkileyecek.

Öte yandan kütük ve slab segmentlerindeki durum nedeniyle hurda piyasası şu sıralar kaos içinde. Tüm piyasalar alt üst oldu ve tüm bölgelerde hurda maliyetleri arttı. Sonuç olarak tedarikçiler Nisan ayı için satışlarını ertelemeye çalışırken, henüz toplanmayan Mart ayı tonajları için kayıpların yaşanması kaçınılmaz görünüyor.

Ukrayna’daki savaşın sonuçlarının yanı sıra, dünya pandemiden bir miktar toparlandı, en azından sevkiyatlar ve ticaret yolları artık etkilenmiyor. Uzun mamullerde ise, özellikle Ukrayna ve Rusya’nın bu ürünlerin ihracatında aşırı derecede önemli olmaması nedeniyle piyasada fazla rekabet yok. Öte yandan ithalatçı ülkeler arasında hurda için şimdiden ciddi bir rekabet var ve bu rekabetin devam etmesi bekleniyor. Nisan ayında kışın sona ermesiyle çoğu tedarikçi ülkede hurda toplama artacak, ancak yine de Rusya ve Ukrayna çıkışlı hurda tonajlarının ikame edilmesi gerekecek. Buna ek olarak Türk üreticiler eksik yarı mamul tonajlarının yerine koymak amacıyla daha fazla hurdaya ihtiyaç duyacakları için hurda talebinin artması bekleniyor.

IREPAS mevcut piyasa koşullarını istikrarsız, görünümü ise son derece öngörülemez olarak değerlendiriyor. Çelik sektörünün iyi performans gösterip göstermediğine bakılmaksızın, artan enflasyon ve olası düşük büyüme oranları nedeniyle belirsizlikler olacak.