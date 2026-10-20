TMK boru kaplama hattının verimliliğini saatte 500 metrekareye çıkardı

Rus çelik boru üreticisi TMK, Rusya'nın Chelyabinsk kentindeki TMK Pipeline Solutions tesisinin 6 No'lu elektrik kaynaklı boru üretim atölyesinin korozyon önleyici kaplama bölümünde yeni bir boru ön ısıtma ve kurutma ünitesini devreye aldığını açıkladı.

Modernizasyon çalışmaları sayesinde korozyon önleyici kaplama hattının kapasitesi saatte 500 metrekareye yükselirken, işlenebilen boru çeşitliliği de artırıldı.

Yeni ekipmanla dikişsiz borular da kaplanabilecek

Yeni ünite, korozyon önleyici koruyucu kaplama uygulanmadan önce boruların dış yüzeyindeki nemi gideriyor ve yüzeyi ısıtıyor. Çalışma sıcaklığı, boru çapına bağlı olarak 30°C ile 90°C arasında değişiyor. Ekipmanın tasarımı ısı kayıplarını en aza indirerek ısıtma işlemi sırasında doğal gaz tüketimini azaltıyor.

Modernizasyon öncesinde kaplama hattında çapı 1.220 mm'ye kadar olan kaynaklı borular işlenirken, yeni ekipmanın devreye alınmasıyla çapı 114 mm'den başlayan dikişsiz boruların da kaplanması mümkün hale geldi.

TMK, operasyonel verimliliği ve ürün kalitesini artırmayı hedefliyor

TMK Pipeline Solutions Genel Müdürü Evgeny Gubanov, yeni ekipmanın ürün kalitesini artıracağını ve şirketin Chelyabinsk'teki üretim tesisleri arasında siparişleri daha verimli şekilde dağıtmasına olanak sağlayacağını belirtti.

Şirket, modernizasyonun üretim süreçlerini iyileştirme ve değişen müşteri taleplerine yanıt verme çalışmalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Öte yandan TMK Pipeline Solutions'ın Chelyabinsk'teki Vysota 239 atölyesi, 2026 yılının başlarında büyük çaplı borulara hava koşullarına dayanıklı kaplamalar uygulanmasına yönelik bir teknoloji geliştirdi. Söz konusu kaplamalar, boruları sıcaklık değişimleri, ultraviyole ışınları, uzun süreli neme maruz kalma ve belirli aşındırıcı ortamların etkilerine karşı koruyor.