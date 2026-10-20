 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > TMK...

TMK boru kaplama hattının verimliliğini saatte 500 metrekareye çıkardı

Salı, 20 Ekim 2026 11:33:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik boru üreticisi TMK, Rusya'nın Chelyabinsk kentindeki TMK Pipeline Solutions tesisinin 6 No'lu elektrik kaynaklı boru üretim atölyesinin korozyon önleyici kaplama bölümünde yeni bir boru ön ısıtma ve kurutma ünitesini devreye aldığını açıkladı.

Modernizasyon çalışmaları sayesinde korozyon önleyici kaplama hattının kapasitesi saatte 500 metrekareye yükselirken, işlenebilen boru çeşitliliği de artırıldı.

Yeni ekipmanla dikişsiz borular da kaplanabilecek

Yeni ünite, korozyon önleyici koruyucu kaplama uygulanmadan önce boruların dış yüzeyindeki nemi gideriyor ve yüzeyi ısıtıyor. Çalışma sıcaklığı, boru çapına bağlı olarak 30°C ile 90°C arasında değişiyor. Ekipmanın tasarımı ısı kayıplarını en aza indirerek ısıtma işlemi sırasında doğal gaz tüketimini azaltıyor.

Modernizasyon öncesinde kaplama hattında çapı 1.220 mm'ye kadar olan kaynaklı borular işlenirken, yeni ekipmanın devreye alınmasıyla çapı 114 mm'den başlayan dikişsiz boruların da kaplanması mümkün hale geldi.

TMK, operasyonel verimliliği ve ürün kalitesini artırmayı hedefliyor

TMK Pipeline Solutions Genel Müdürü Evgeny Gubanov, yeni ekipmanın ürün kalitesini artıracağını ve şirketin Chelyabinsk'teki üretim tesisleri arasında siparişleri daha verimli şekilde dağıtmasına olanak sağlayacağını belirtti.

Şirket, modernizasyonun üretim süreçlerini iyileştirme ve değişen müşteri taleplerine yanıt verme çalışmalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Öte yandan TMK Pipeline Solutions'ın Chelyabinsk'teki Vysota 239 atölyesi, 2026 yılının başlarında büyük çaplı borulara hava koşullarına dayanıklı kaplamalar uygulanmasına yönelik bir teknoloji geliştirdi. Söz konusu kaplamalar, boruları sıcaklık değişimleri, ultraviyole ışınları, uzun süreli neme maruz kalma ve belirli aşındırıcı ortamların etkilerine karşı koruyor.

Etiketler: Boru Borular Rusya BDT Çelik Üretimi TMK 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları

Dış Çap 21 - 219 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
Tedarikçi NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör

Tesisat Boruları

Dış Çap 21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı 2,6 - 5 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Sanayi Boruları

Dış Çap 21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

TMK Sibirya'daki petrol kuyuları için yüksek mukavemetli hafif sondaj boruları tedarik etti

07 Ağu | Çelik Haberler

Rus TMK hibrit lazer-ark kaynak teknolojisiyle üretilen ilk geniş çaplı boru sevkiyatını gerçekleştirdi

16 Mar | Çelik Haberler

Rus TMK geniş çaplı borular için ısıl işlem teknolojisinde uzmanlaştı

17 Eki | Çelik Haberler

TMK Chelyabinsk tesisinin geniş çaplı boru üretim teknolojisini geliştirdi

13 Eki | Çelik Haberler

TMK 2.520 mm çapındaki boru üretimiyle ürün portföyünü genişletti

02 Ağu | Çelik Haberler

TMK’nın çelik boru sevkiyatları yılın ikinci çeyreğinde %8, ilk yarısında ise %13 düştü

23 Tem | Çelik Haberler

TMK’nın küresel boru sevkiyatları 2019 yılında %5 düştü

27 Oca | Çelik Haberler

TMK ilk yarıda net karında artış kaydetti

16 Ağu | Çelik Haberler

TMK’nın boru sevkiyatı ilk yarıda %14 arttı

20 Tem | Çelik Haberler

TMK’nın satış geliri birinci çeyrekte %35 artış gösterdi

18 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis