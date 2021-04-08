IREPAS: İkinci çeyrek birinciden güçlü olacak, piyasa görünümü olumlu

Perşembe, 08 Nisan 2021 14:45:12 (GMT+3) | İstanbul

Küresel uzun çelik üreticileri ve ihracatçıları birliği IREPAS’a göre, artan tedarik süreleri ve malzeme sıkıntısı üreticilerin fiyatlarını yükseltmesine olanak sağladığından, küresel uzun mamul piyasası, üreticiler tarafından belirlenmeye devam ediyor. Sınırlı teslimat süreleri nedeniyle özellikle bölgesel olmak üzere satıcılar değil, alıcılar arasında rekabet görülüyor.

Küresel çelik arzı sıkıntısı, güçlü talebin bir sonucu olarak görülse de, aynı zamanda Çin dışındaki ülkelerdeki üretimin bu yılın ilk iki ayında artmamış olmasının da bir sonucu. Özellikle ABD, Japonya, Rusya, Almanya, Tayvan ve Fransa’da üretim yıllık bazda düşüş gösterdi. Hindistan, Güney Kore, Türkiye ve Brezilya’da üretimde kaydedilen artışlar, yüksek talep nedeniyle arz sıkıntısını hafifletemedi. Öte yandan, Çin’in çelik üretimi söz konusu dönemde %13 artış kaydederken, Çin’de yerel tüketimin geçtiğimiz yıl kaydedilen seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

Global piyasada hala birçok ürünün arzında sıkıntı yaşanıyor ve bu durum lojistik sektöründeki zorluklar ile sevkiyatlardaki aksamalarla birlikte fiyatlara destek sağlıyor. Alıcılar ihtiyaçlarından daha az alım yapıyor, fakat arz kısıntısı fiyatları yükseltmeye devam ediyor. Özellikle Avrupa’da mamul üreticilerinin siparişlerini doldurmak açısından bir sıkıntıları yok ve tekliflerin arz olması ile talebin mevsimsel olarak artması istikrarlı bir fiyat seyri gözlenmesini sağlıyor. 1 Temmuz tarihinden itibaren ithalata yönelik koruyucu önlemlerin iptal edilip edilmeyeceği ise halen belirsiz, fakat önlemlerden vazgeçilse de Avrupa’ya ciddi bir uzun mamul akışı olacağı düşünülmüyor.

ABD piyasasının görünümü de pozitif; üreticiler yüksek kapasite kullanın oranları ve kâr marjlarıyla çalışıyor, ithalattan pay kapabiliyor. ABD’li ithalatçılar da yabancı tedarikçilerin yassı mamuller için 3-4 ay, uzun mamuller içinse 2 ay üretim doluluğu olduğu için tedarik sorunu yaşıyor. Artan sevkiyat maliyetleri ve gemi bulmadaki zorluklar da global fiyatlardaki artışta rol oynuyor ve ithalatçılar önlerini görmekte zorlanıyor. Ayrıca, lojistik sektöründeki durumun ne kadar süreceğini tahmin etmek de zor.

Çin’in yerel tüketiminin iyi seviyede olması ve ithalata devam etmesi nedeniyle, ihracatı artırma gibi bir niyetinin olmadığı görülüyor. Bu da diğer küresel tedarikçilerin şimdilik olumsuz etkilenmeyeceği anlamına geliyor. Çin’in yeni 5 yıllık planı yerel projeler iyi derecede harcama yapılacağını vaat ediyor. Çin’in ihracata ihtiyatlı yaklaşımı, dünya genelinde aşılamanın artması ve ABD’nin altyapı yasa tasarısı, IREPAS tarafından ikinci ve üçüncü çeyrek için olumlu faktörler olarak değerlendiriliyor. Fiyatların önümüzdeki üç ay daha böyle gitmesi ve ardından gelecek aşağı yönlü trendin ise kademeliden ziyade aniden gerçekleşmesi bekleniyor.

IREPAS, küresel uzun mamul piyasasının genel olarak istikrarlı seyrettiğini ancak bazı dalgalanmalar olabileceğini düşünüyor. İkinci çeyreğin ilk çeyreğe kıyasla daha olumlu geçmesi beklenirken, piyasa görünümünün de oldukça iyi ve tatmin edici olduğu bildiriliyor.