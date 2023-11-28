Barış Çiftçi: Küresel çelik sektörü için en kötüsü geride kaldı

Salı, 28 Kasım 2023 17:24:32 (GMT+3) | İstanbul

28 Kasım Salı günü İstanbul’da 600’e yakın katılımcıyla gerçekleşen 18. SteelOrbis Çelik Konferansı “Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar”da söz alan Dünya Çelik Birliği Sektör Analizi Direktörü Dr. Barış Çiftçi, küresel çelik talebini değerlendirerek sözlerine başladı.

Çiftçi, geçen seneki konferansta 2023 yılının ortasından sonrası için piyasada bir iyileşme beklediğini fakat beklediği ölçüde bir toparlanma olmadığını, bugün ise piyasaların yeni düzene geçişi açısından en kötüsünün geride kaldığını ve artık daha ciddi bir toparlanma beklenebileceğini ifade etti.

Çiftçi, otomotiv sektöründe üretimin bu yıl uzun bir zaman sonra ilk kez çift haneli büyüme gösterdiğini, enflasyonun düşmesinin ve faiz artış döngüsünün sona ermesinin piyasalarda daha olumlu karşılanacağını vurguladı. Ayrıca konut sektöründe belli bir istikrar sağlandığını ve duraklatılmış projelerin yeniden başlamasının ekonomiyi desteklediğini belirtti.

Dünya Çelik Birliği verilerine göre, dünya çelik talebinin bu yıl %1,8 artışla 1,81 milyar mt ve önümüzdeki yıl da %1,9 artışla 1,85 milyar mt seviyelerinde yer alması öngörülüyor. Çin'de çelik talebinin 2023 yılında %2 artması, 2024 yılında ise yatay seyretmesi, Rusya’da ise yaptırımların etkisiyle çelik talebinin düşmesi öngörülse de devlet destekli yatırımlarla büyüme kaydetmesi bekleniyor. Ancak ABD, Meksika ve Kanada üçlüsünde de çelik talebinin %1 daralması tahmin ediliyor.

Çiftçi, pandeminin hemen öncesi olan 2019 yılı ve 2023-2024 yıllarını kıyasladığında, Türkiye’nin çelik talebi açısından çok iyi bir tablo çizdiğini vurguladı. Türkiye’nin ardından Hindistan ve Brezilya’nın da büyüme göstermesinin beklendiğinin altını çizen Çiftçi, AB’ye bakıldığında tam tersi bir durumun ortaya çıktığını söyledi.

Çiftçi, son olarak hammadde piyasalarına değindi. Demir cevheri arzının çelik sektörünün talebine rahatlıkla karşılık verdiğini ve yeşil dönüşüm sayesinde orta vadede daha yüksek kalite cevhere olan talebin artacağını aktardı. Yeşil hammadde olarak hurdaya olan ilgiye dikkat çeken Çiftçi, hurda toplama faaliyetlerini düzenlemeye yönelik politikalar geliştirildiğine ve hurda arzının artmaya devam edeceğine vurgu yaptı. Bununla birlikte Çiftçi, kömür arzının Rusya’nın Ukrayna’yı işgali dahil olmak üzere birkaç etkenden dolayı ciddi dalgalanmalar gösterdiğini ve bu durumun çelik sektörünü olumsuz etkilediğini ekleyerek sözlerini tamamladı.