IREPAS Başkanı: Artan korumacılık ve jeopolitik gerilimler küresel çelik ticaretini zora sokuyor

26-28 Nisan tarihlerinde Amsterdam’da gerçekleşen SteelOrbis 2026 Bahar & 94. IREPAS Toplantısı, Küresel Uzun Çelik Üreticileri ve İhracatçıları Birliği IREPAS’ın yeni başkanı Ioannis Manessis’in açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıya 20 ülkenin 41 çelik üreticisinden 99 temsilci ve 41 hammadde tedarikçisinden 86 temsilci dahil olmak üzere 350’nin üzerinde sektör paydaşı katıldı.

Görev süresi sona eren eski başkan Murat Cebecioğlu, kısa veda konuşmasında 10 yıllık görev süresi boyunca küresel çelik sektöründe yaşanan önemli dönüşümlere dikkat çekti. Sektörün sürekli belirsizliklerle karşı karşıya kaldığını belirten Cebecioğlu, IREPAS’ın uluslararası çelik camiasında saygın bir konuma ulaştığını ifade etti. Liderliğin süreklilik gerektirdiğini vurgulayan Cebecioğlu, birliğin önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inandığını söyledi.

Yeni başkan Ioannis Manessis ise açılış konuşmasında, 2000’li yılların başından bu yana IREPAS bünyesinde aktif rol aldığını ve yeni görevinde beklentileri karşılamayı umduğunu belirtti.

Manessis, sektörün şu anda oldukça zorlu ve belirsiz bir dönemden geçtiğini vurgulayarak özellikle Ukrayna ve İran’daki jeopolitik çatışmaların küresel çelik ticareti üzerinde önemli etkiler yarattığını ifade etti. Bu gelişmelerin arz ve talebi sekteye uğrattığını, aynı zamanda enerji ve navlun maliyetlerini artırdığını dile getirdi.

Aynı zamanda korumacılık eğiliminin güçlendiğine dikkat çeken Manessis, ABD’nin ithalatı kısıtlayıcı politikalar uygulamaya devam ettiğini, AB’nin kotaları sıkılaştırdığını, İngiltere’nin kendi önlemlerini devreye aldığını ve Mısır gibi ülkelerin kütük ithalatını sınırladığını belirtti. Ülkelerin yerli sanayilerini korumaya yönelik adımlarını artırdığını ve yerel üretimi daha fazla desteklediğini söyledi.

Sektörün önceliklerine de değinen Manessis, sürdürülebilirlik ve çevresel koruma sağlanırken üretim, ticaret ve yatırım faaliyetlerinin devam edebilmesinin önemine dikkat çekti.

Piyasa dinamiklerine ilişkin değerlendirmesinde küresel uzun ürün talebinin zayıf kaldığını, buna karşılık hammadde ve enerji maliyetlerinin arttığını belirtti. Çin ve diğer Asya ülkelerinin yüksek üretim seviyeleriyle ihracata devam ettiğini ve bunun küresel piyasalar üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Manessis, talebe ilişkin net öngörüler yapmak için henüz erken olduğunu söyledi.

İran’daki olası uzun süreli bir çatışmanın, Orta Doğu enerji kaynaklarına bağımlılık nedeniyle hem Avrupa hem de Asya için ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Manessis, olası faiz artışlarının özellikle özel inşaat sektöründe talebi daha da baskılayabileceğini ifade etti. İran’daki gerilimin sürmesi halinde fiyatların yüksek kalabileceğini de ekledi.

Ayrıca yüksek navlun maliyetleri ve artan ticaret engelleri nedeniyle ticaret koşullarının zor olmaya devam etmesinin beklendiğini dile getirdi.

Konuşmasının sonunda Manessis, çelik sektörünün her zaman dinamik ve hızlı değişen bir yapıya sahip olduğunu ancak güçlü uyum yeteneği sayesinde zorlukların üstesinden gelebildiğini vurguladı. IREPAS’ın sektör oyuncularını bir araya getiren önemli bir platform sunduğunu ve ortak çözüm arayışlarına katkı sağladığını ifade etti.