Interpipe’ın OCTG boruları Romanya’nın doğal gaz üretimini destekleyecek

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, Romanya’daki büyük ölçekli doğal gaz projesine OCTG boru teslimatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sipariş kapsamında şirket, Romanya’nın güneyindeki Bilciurești doğal gaz sahasının modernizasyonu için kendi geliştirdiği yüksek kalite UPJ-M bağlantısı bulunan OCTG boruları tedarik etti. Böylelikle sahanın günlük doğal gaz üretimi 14 milyon metreküpten 20 milyon metreküp seviyesine çıkarılacak. UPJ-M bağlantıları, yüksek gaz sızdırmazlığının yanı sıra iç ve dış basınca karşı dayanıklılık sağlıyor.

Interpipe, bu sayede AB’deki benzer enerji projeleri için ürünlerinin tercih edilmesini bekliyor.