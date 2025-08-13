 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Interpipe...

Interpipe zorlu hava koşullarında kullanıma yönelik demir yolu tekerlekleri üretti

Çarşamba, 13 Ağustos 2025 14:18:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, aşırı sıcaklık, yüksek nem ve kum gibi zorlu iklim koşullarında kullanıma uygun olarak tasarlanmış özel demir yolu tekerlekleri ürettiğini duyurdu.

Özel mühendislik uygulamaları kullanıldı

Interpipe, yüksek sıcaklıklar ve çöl kumlarının demir yolu tekerleklerinde aşınmayı hızlandırdığını ifade etti. Bu zorlukları aşmak için her tekerlek tipi için ayrı modellemeler ve hesaplamalar yaptığını, çeliğin kimyasal kompozisyonunu optimize ettiğini ve maksimum dayanıklılık için özel tavlama yöntemleri kullandığını dile getirdi. Böylelikle tekerleklerin zorlu koşullarda dahi yapısal bütünlük ve güvenlikten ödün vermediğine dikkat çekti.

30 yılı aşkın süredir Orta Doğu, Asya ve Afrika pazarlarına demir yolu tekerleği tedarik ettiğini belirten Interpipe, bu bölgelerde genellikle çöl ikliminin etkili olduğunu; kum aşınması ve sıcaklık dalgalanmalarının demir yolu bileşenlerinin sınırlarını zorladığını söyledi.

Küresel standartlara uyuluyor

Interpipe’ın yeni ürün yelpazesinin, uluslararası demir yolu standartlarını karşıladığına vurgu yapıldı. Şirketin tedarik ettiği ürünlerden bazıları şu şekilde:

•         Suudi Arabistan’a yönelik AAR M107/M208 ve UIC standartlarını karşılayan kamyon tekerlekleri

•         Hindistan merkezli demir yolu işletmecisi Indian Railways için EN 13262, UIC ve IRS standartlarını karşılayan yolcu tekerlekleri

•         Hindistan’daki yeni lokomotifler için EN 13262, UIC ve IRS standartlarını karşılayan lokomotif tekerlekleri


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi Interpipe 

Benzer Haber ve Analizler

Interpipe demir yolu köprüsü projesi için Slovakya’ya yüksek mukavemetli mikro kazık tedarik etti

12 Ağu | Çelik Haberler

Interpipe’ın boru üretimi 2025’in ilk çeyreğinde arttı

05 Ağu | Çelik Haberler

Interpipe Titlis'teki gözlem kulesinin yeniden inşası için çelik boru tedarik etti

25 Tem | Çelik Haberler

Interpipe 2032’ye kadar tekerlek üretimine 120 milyon $ yatırım yapacak

18 Tem | Çelik Haberler

Interpipe Türkiye’deki açık deniz doğal gaz projesine boru tedarik etti

12 Haz | Çelik Haberler

Interpipe yerel altyapı projelerine boru tedarik etti

02 Ara | Çelik Haberler

Ukraynalı Interpipe’ın üretimi ve satışları yılın ilk yarısında artış kaydetti

04 Eki | Çelik Haberler

Ukraynalı Interpipe’ın net kârı ve satış geliri ilk yarıda artış kaydetti

19 Eyl | Çelik Haberler

Ukraynalı Interpipe’ın net kârı birinci çeyrekte yükseldi

01 Tem | Çelik Haberler

Interpipe yeşil sıcak rulo sac üretim tesisi kuracak

14 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis