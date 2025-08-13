Interpipe zorlu hava koşullarında kullanıma yönelik demir yolu tekerlekleri üretti

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, aşırı sıcaklık, yüksek nem ve kum gibi zorlu iklim koşullarında kullanıma uygun olarak tasarlanmış özel demir yolu tekerlekleri ürettiğini duyurdu.

Özel mühendislik uygulamaları kullanıldı

Interpipe, yüksek sıcaklıklar ve çöl kumlarının demir yolu tekerleklerinde aşınmayı hızlandırdığını ifade etti. Bu zorlukları aşmak için her tekerlek tipi için ayrı modellemeler ve hesaplamalar yaptığını, çeliğin kimyasal kompozisyonunu optimize ettiğini ve maksimum dayanıklılık için özel tavlama yöntemleri kullandığını dile getirdi. Böylelikle tekerleklerin zorlu koşullarda dahi yapısal bütünlük ve güvenlikten ödün vermediğine dikkat çekti.

30 yılı aşkın süredir Orta Doğu, Asya ve Afrika pazarlarına demir yolu tekerleği tedarik ettiğini belirten Interpipe, bu bölgelerde genellikle çöl ikliminin etkili olduğunu; kum aşınması ve sıcaklık dalgalanmalarının demir yolu bileşenlerinin sınırlarını zorladığını söyledi.

Küresel standartlara uyuluyor

Interpipe’ın yeni ürün yelpazesinin, uluslararası demir yolu standartlarını karşıladığına vurgu yapıldı. Şirketin tedarik ettiği ürünlerden bazıları şu şekilde:

• Suudi Arabistan’a yönelik AAR M107/M208 ve UIC standartlarını karşılayan kamyon tekerlekleri

• Hindistan merkezli demir yolu işletmecisi Indian Railways için EN 13262, UIC ve IRS standartlarını karşılayan yolcu tekerlekleri

• Hindistan’daki yeni lokomotifler için EN 13262, UIC ve IRS standartlarını karşılayan lokomotif tekerlekleri