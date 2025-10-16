 |  Giriş 
Interpipe’ın net kârı ve satış geliri 2025’in ilk yarısında düşüş kaydetti

Perşembe, 16 Ekim 2025 14:57:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 128,74 milyon $’a kıyasla 107,36 milyon $ seviyesine gerilerken, toplam satış geliri yıllık %6,8 artarak 572,27 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Ayrıca aynı dönemde Interpipe’ın faaliyet kârı, bir önceki yılın ilk yarısında kaydedilen 172,63 milyon $’a kıyasla %17,6 azalarak 142,23 milyon $ seviyesine düştü.


