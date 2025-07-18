Interpipe 2032’ye kadar tekerlek üretimine 120 milyon $ yatırım yapacak

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, 2032 yılına kadar tekerlek üretim operasyonlarını genişletmek üzere 120 milyon $ yatırım yapacağını duyurdu.

Yatırım kapsamında şirket, yeni tavlama hattı kuracak, tekerlek ve akslara yönelik bitirme kapasitesini artıracak ve çelikhane altyapısını yenileyecek. Bu sayede Interpipe, ürün portföyünü genişletebilecek ve tekerlek pazarındaki payını artırabilecek.

Ayrıca modernizasyon çalışmaları, Interpipe’ın operasyonlarının tamamında karbon emisyonlarını azaltmasına ve enerji verimliliğini artırmasına da olanak tanıyacak.