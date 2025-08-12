Interpipe demir yolu köprüsü projesi için Slovakya’ya yüksek mukavemetli mikro kazık tedarik etti

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, Slovakya’da demir yolu köprüsünün yenilenmesine yönelik büyük ölçekli bir projeye özel mikro kazık tedarik ettiğini duyurdu. Projenin, Poprad ve Vydrnik arasındaki 15 kilometrelik demir yolu hattında Slovak Railways tarafından yürütülen modernizasyon çalışmalarının kapsamında olduğu bildirildi.

Zorlu zemin koşulları dikkate alındı

Interpipe, geleneksel kazıkların bölgedeki zorlu zemin koşulları nedeniyle proje sahasına uygun olmadığını belirtti. Bu nedenle minimum zemin hazırlığı gerektiren ve yüksek yük taşıma kapasitesi sağlamak üzere tasarlanmış 108 mm çapında kompakt mikro kazık teslimatı gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Ayrıca projede mukavemeti, kaynaklanabilirliği ve darbe direnci sayesinde inşaat ve makine mühendisliği sektörlerinde yaygın olarak tercih edilen S355J2 kalite yapısal çelik kullanıldığı da ifade edildi.

Benzer projelerde aynı uygulamalar kullanıldı

Interpipe’ın Avrupa pazarları boru satış müdürü Vitaly Sinelnikov, şirketin daha önce benzer zemin sorunlarıyla karşı karşıya kalan Fransa merkezli müteahhitlik şirketlerine de benzer mikro kazık çözümleri sağladığını paylaştı.

Bununla birlikte mikro kazıkların yük kapasitesinin, geleneksel kazıklar ile aynı olduğunu vurgulayan Sinelnikov, bu kazıkların zemin koşullarının ideal olmadığı altyapı projelerinde verimli ve dayanıklı bir alternatif olduğunun altını çizdi.