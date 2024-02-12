Interpipe Qatar Petroleum’a hat borusu tedarik etti

Pazartesi, 12 Şubat 2024 13:47:09 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, Orta Doğu’nun en büyük petrol şirketlerinden biri olan Katar merkezli Qatar Petroleum’a çelik boru sevkiyatlarına yeniden başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, söz konusu şirketle 2020 yılından bu yana iş birliği içerisinde olan Interpipe’ın Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından sevkiyatlara ara verdiği ifade edildi. Ticari ilişkilerin yeniden başlamasıyla birlikte Ukraynalı şirket, 2023 yılının sonunda Qatar Petroleum’a Dukhan petrol ve doğal gaz havzası projesinde kullanmak üzere 4.000 mt’dan hat borusu tedarik ettiğini de aktardı.

Interpipe MENA Bölgesi Boru Satış Direktörü Artem Artemov, “Qatar Petroleum, Orta Doğu’da teknik şartları en ağır olan şirketlerden biri. Dolayısıyla imzalanan bu sözleşme Interpipe’ın yalnızca satış hacmi değil itibarı açısından da önem taşıyor. Bu sayede bahsi geçen projenin ilerleyen aşamalarında yer almanın yanında Katar’daki diğer petrol ve doğal gaz projeleri için gerekli ön koşulları da sağlamış olacağız,” dedi.