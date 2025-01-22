INOXAP Hint SAIL’in Bokaro tesisinde hava ayrıştırma ünitesini faaliyete aldı

Hindistan merkezli endüstriyel gaz üreticisi INOX Air Products Limited (INOXAP), devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) bağlı kuruluşu Bokaro Steel Plant (BSP) tesisinde ülkedeki en büyük hava ayrıştırma ünitesini devreye aldığını duyurdu.
87 milyon $ yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında günlük 2.150 mt kapasiteli hava ayrıştırma ünitesi kurulduğu ifade edildi.
Söz konusu ünitenin günlük 2.000 mt oksijen, günlük 150 mt sıvı oksijen, günlük 1.200 mt nitrojen ve günlük 100 mt argon üreteceği belirtildi.
BSP’de INOXAP’tan temin edilen günlük 1.250 mt kapasiteli bir hava ayrıştırma ünitesi daha bulunuyor.