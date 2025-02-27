SAIL yeni çelik ray tesisi kuracak

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), yaklaşık 800 milyon $ yatırımla yeni çelik ray tesisi kurma kararı aldığını duyurdu.

Şirketin Başkanı Amarendu Prakash, yeni tesisin lokasyonuna ilişkin detayları paylaşmadı. Ancak piyasa kaynakları, tesisin SAIL’in bağlı kuruluşu Bhilai Steel Plant (BSP) tarafından işletilen ve Hindistan’daki en büyük ray tesislerinden biri olan yıllık 2 milyon mt kapasiteli URM tesisinin sahasına kurulabileceğini ifade etti.

Prakash, SAIL’in ulusal demir yolu işletmecisi Indian Railways’ten (IR) yüksek tonajlı bir sipariş almamasına rağmen yatırım planına devam ettiğini ve ray üretimini planlamak için son yedi yıldır IR’ı yakından takip ettiğini dile getirdi.