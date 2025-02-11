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İngiltere’nin kaynaklı boru ve filmaşine yönelik antidamping vergileri 2026’da sona erebilir

Salı, 11 Şubat 2025 11:27:57 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), bazı ürünlere uygulanan antidamping vergisi ve telafi edici vergilerin 2026 yılının Ocak ayında sona ereceğini açıkladı. Sona erecek vergiler kaynaklı çelik boru, filmaşin ve çelik olmayan diğer dört ürüne uygulanıyor.

Belarus, Çin ve Rusya’dan ithal kaynaklı boruya uygulanan antidamping vergileri sırasıyla %38,1, %90,6 ve %10,1-20,5 oranlarında, Çin’den ithal filmaşine yönelik vergi ise %7,9-24 oranlarında yer alıyor.

İngiliz üreticiler 2025 yılının Ekim ayına kadar dönem sonu incelemesi talebinde bulunabilir. 


Etiketler: Filmaşin Boru Borular Uzun Ürünler İngiltere Avrupa Kota ve Vergiler 

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