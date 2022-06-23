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İngiltere çelik koruma önlemleriyle ilgili bulgularını yayımladı

Perşembe, 23 Haziran 2022 16:17:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere Ticaret Çözümleri (TRA) ülkenin çelik ithalatına yönelik koruma önlemlerine yönelik bulguları ve gelişmekte olan ülkelere uygulanan istisnalara yönelik incelemeye ilişkin ara bulguları içeren raporlar yayımladı.

Söz konusu rapora göre, yassı mamul ve boru ithalatı keskin bir artış gösterdi, uzun mamul ithalatı ise aynı kaldı. Ticaret Çözümleri vergiye tabi kotalar da dahil olmak üzere koruma önlemlerinin kaldırılması durumunda tüm ürün gruplarının ithalatının önemli ölçüde artacağını tespit etti.

Gelişmekte olan ülkelere uygulanan istisnalara yönelik incelemeye ilişkin ara bulgulara göre, gelişmekte olan ülkeler listesinin çeşitlendirilmesi gerekiyor. İncelemenin sonucuna göre beş ülke artık istisna olmayacak ve bir veya birden fazla kategoride önleme tabi olacak. Bu ülkeler Hindistan (alaşımsız ve diğer alaşımlı sıcak sac ve şerit, organik kaplamalı sac, inşaat demiri, demir ve alaşımsız çelikten köşebent ve profiller), Tunus (alaşımsız ve diğer alaşımlı soğuk sac), Vietnam (organik kaplamalı sac), Türkiye (alaşımsız ve diğer alaşımlı filmaşin) ve Ukrayna (alaşımsız ve diğer alaşımlı filmaşin).


Etiketler: Profil Filmaşin Sıcak Sac Soğuk Sac İnşaat Demiri Boru Kaplamalı Uzun Ürünler Yassı Ürünler Borular İngiltere Avrupa Kota ve Vergiler 

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