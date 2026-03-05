İngiltere’nin birinci çeyrek için Türkiye’ye ayırdığı ticari çubuk ve kutu profil kotaları tükendi

İngiltere hükümetinin verilerine göre 1 Ocak ve 31 Mart tarihleri arasındaki birinci çeyrek kota döneminde Türkiye ve Güney Kore’ye ayrılan bazı ürün kotaları tükenirken, bazı ürünlere yönelik kotaların doluluk oranı ise %65’in üzerine çıktı.

Türkiye’ye ayrılan kotalara bakıldığında ülke 36.524 mt kutu profil, 13.056 mt ticari çubuk ve hafif profil ile 10.898 mt diğer kaynaklı boru kotalarını tüketti. Buna ek olarak Türkiye 15.386 mt gaz borusu kotasının %68,93’ünü kullandı.

Ayrıca Güney Kore 14.583 mt organik kaplamalı sac kotasını bitirdi.

Öte yandan Tayvan, 32.785 mt metalik kaplamalı sac ve 13.420 mt sıcak rulo sac kotalarının sırasıyla %75,55 ve %73,13’ünü kullandı. Hindistan 24.213 mt metalik kaplamalı sac kotasının %90,05’ini, Çin ise 5.733 mt diğer kaynaklı boru kotasının %66,72’sini bitirdi. Bununla birlikte “diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan 3.370 mt kutu profil ve 3.204 mt filmaşin kotalarının sırasıyla %94,24 ve %71,57’si tükendi.