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İngiltere UK Steel’in başvurusu üzerine çelik koruma önlemi incelemesinin kapsamını genişletti

Perşembe, 27 Mart 2025 11:38:43 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), yerel çelik sektörü tarafından sunulan yeni talepleri dikkate almak amacıyla çelik koruma önlemi incelemesinin kapsamını genişlettiğini açıkladı.

TRA’nın mevcut vergiye tabi kota tonajlarında değişikliğe gitmesini gerektirebilecek gelişmeler olduğunu ifade eden İngiliz ticaret birliği UK Steel, metalik kaplamalı sac, quarto levha ve inşaat demiri kotalarının bazı ülkeler tarafından domine edildiğini iddia etti. Küresel çelik talebi düşerken, 2018 ile 2023 yılları arasında İngiltere’de talebin %16 gerilediği belirtildi. Bu gelişmeler karşısında UK Steel, mevcut koruma önleminin İngiltere çelik sektörünü yeterince koruyamadığını ifade ediyor. Bu nedenle TRA, koruma önlemi kapsamının dışında kalan gelişmekte olan ülkelere ilişkin incelemede, UK Steel'in bahsettiği gelişmeleri göz önünde bulundurmaya karar verdi.

28 Şubat 2025 tarihinde başlatılan söz konusu incelemeden, belirli çelik ürünlerinin tabi olduğu vergiye tabi kotaların değiştirilip değiştirilmemesi yönünde karar çıkacak. İncelemeye tabi ürünler; sıcak rulo sac, metalik kaplamalı sac, organik kaplamalı sac, teneke levha, quarto levha, ticari çubuk ve hafif profiller, inşaat demiri, filmaşin, köşebent ve profil, ray, doğal gaz borusu, kutu profil, büyük kaynaklı boru ve diğer kaynaklı borular.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Filmaşin İnşaat Demiri Kaplamalı Boru Ticari Profil Levha Kutu Profil Teneke Uzun Ürünler Borular Yassı Ürünler İngiltere Avrupa Kota ve Vergiler 

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