İngiltere’nin çelik üretimini yeniden şekillendirecek IGNITE projesine British Steel’den destek

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, yerel çelik tedarik zincirini güçlendirmeyi ve ülkenin altyapısı ile ulusal güvenliğini desteklemeyi amaçlayan 22 milyon £’luk projeye destek verdiğini açıklandı.

Swansea Üniversitesi tarafından yürütülen IGNITE projesi, çelik yoğun üretim süreçlerini dönüştürmeyi amaçlıyor. Proje, Mühendislik ve Fizik Bilimleri Araştırma Konseyi’nden (EPSRC) 11 milyon sterlin £ finansman ve aralarında British Steel, Network Rail, Nissan ve Rolls-Royce gibi şirketlerin yer aldığı proje ortaklarından ise 11,9 milyon £ yatırım aldı.

Proje kapsamında yerel çelik üretiminin artırılması, emisyonların azaltılması ve düşük karbonlu iş modellerinin desteklenmesi amaçlıyor. Bununla birlikte İngiltere’nin yüksek kalite hurda arzının yönetilmesi, takibi ve geri dönüşümü için yöntemler geliştirmeyi, kalitenin korunması ve ürünlerin kullanım ömrünün uzatılması amacıyla çeliğin tasarımını ve kullanımını yeniden şekillendirmeyi planlıyor.

IGNITE ayrıca çelik üreticileri, hurda işleyicileri, çelik kullanıcıları ve politika yapıcılar dahil olmak üzere çeşitli sektör paydaşlarını bir araya getirecek.