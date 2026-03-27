İngiltere ulusal güvenlik kapsamında kamu ihalelerinde yerel çeliğe öncelik verecek

İngiltere hükümeti, ulusal güvenliği ve tedarik zinciri dayanıklılığını güçlendirmeye yönelik geniş bir stratejinin parçası olarak kamu ihalelerinde yerel çeliğe öncelik tanıyacak yeni satın alma kurallarını açıkladı.

Yeni düzenleme kapsamında çelik, gemi inşası, yapay zekâ ve enerji altyapısı kritik sektörler olarak belirlenirken, kamu kurumlarının gerekli durumlarda İngiliz tedarikçilere öncelik vermesi teşvik edilecek.

Politikanın temel unsurlarından biri, kamu kurumlarının yerel çeliği kullanmasını zorunlu kılan veya yurt dışından tedarik yapılması durumunda bunun gerekçelendirilmesini gerektiren yeni düzenleme oldu. Söz konusu adım, kamu harcamalarının yerel üretim, istihdam ve sanayi kapasitesine katkı sağlanmasını hedefliyor.

Tedarik zinciri dayanıklılığı öne çıkıyor

Hükümet, son küresel gelişmelerin uluslararası tedarik zincirlerinin kırılganlığını ortaya koyduğunu ve stratejik sektörlerde yerel üretimin önemini artırdığını belirtti.

Yeni çerçevenin:

ekonomik güvenliği güçlendirmeyi,

dayanıklı tedarik zincirlerini desteklemeyi,

başlıca sektörlerde uzun vadeli sanayi kapasitesini güvence altına almayı hedeflediği ifade edildi.

Hükümet ayrıca 1 milyon £ üzerindeki sözleşmeler için yeni bir “Kamu Yararı Testi” uygulaması getirdi. Bu kapsamda kamu kurumlarının hizmetlerin dış kaynak kullanımı yerine kurum içinde sağlanıp sağlanamayacağını değerlendirmesi gerekecek. Söz konusu testin değer bazında merkezi hükümet sözleşmelerinin %95’inden fazlasını kapsaması bekleniyor ve bu durum satın alma politikalarında önemli bir değişime işaret ediyor.

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, “İngiltere hükümeti ilk kez bu dört kritik sektörde ekonomik güvenliği korumak ve dayanıklılığı artırmak için net bir rehber sunuyor. Bu yaklaşım, ülkede güçlü ve sürdürülebilir bir sanayi yapısının desteklenmesini sağlayacak,” ifadelerini kullandı.

Açıklamayı memnuniyetle karşılayan İngiltere merkezli ticaret birliği UK Steel ise kamu alımlarının hükümetin elindeki en güçlü araçlardan biri olduğunu ve bunun yerel sanayiyi desteklemek için kullanılmasının çelik gibi stratejik sektörlerde uzun vadeli kapasitenin güvence altına alınması açısından kritik olduğunu vurguladı.