İngiltere, Türkiye’den ithal metalik kaplamalı saca yönelik kota muafiyetini kaldırabilir

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), Türkiye’den ithal Kategori 4 çelik ürünlerine (metalik kaplamalı sac) yönelik vergiye tabi kota incelemesi başlattığını açıkladı.

1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 dönemini kapsayan inceleme, Tata Steel UK’in Türkiye’den metalik kaplamalı sac ithalatının Gelişmekte Olan Ülke Muafiyeti eşiğini aştığı gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine 24 Şubat tarihinde başlatıldı. Başvuruda özellikle Aralık 2024 - Kasım 2025 dönemini kapsayan 12 aylık ithalat verilerine atıfta bulunularak incelemeye konu Kategori 4 ürünlerde Türkiye’nin ithalat payının, %3 seviyesindeki muafiyet eşiğini aştığı iddia ediliyor. İnceleme sonucunda Türkiye’nin gelişmekte olan ekonomi statüsünü kaybederek “diğer ülkeler” için ayrılan metalik kaplamalı sac kotası kapsamına alınabilir.

İnceleme sonucunda TRA, Ticaret Bakanlığına bir öneride bulunacak. Bu öneri, Türkiye’den ithal metalik kaplamalı sacın vergiye tabi kota önlemi kapsamında muafiyetinin korunmasını veya değiştirilmesini içerebilir. Nihai karar ise bakanlık tarafından verilecek.

İncelemeye tabi söz konusu ürünler 7210 2000, 7210 4100, 7210 4900, 7210 6100, 7210 6900 20, 7210 6900 80, 7210 9080, 7212 2000, 7212 3000, 7212 5020, 7212 5030, 7212 5040, 7212 5061, 7212 5069, 7212 5090, 7225 9100, 7225 9200, 7225 9900, 7226 9910, 7226 9930 ve 7226 9970 kodları altında kayıtlı bulunuyor.