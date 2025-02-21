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İngiltere Çin’den korozyona dayanıklı çelik ithalatına antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Cuma, 21 Şubat 2025 11:13:06 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere hükümeti Ticaret Çözümleri Birimi’nin (TRA) Çin’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe uygulanan antidamping vergisinin en az 9 Şubat 2028 tarihine kadar beş yıl devam etmesine yönelik önerisini kabul etti.

Antidamping vergileri %17,2 ve %27,9 oranlarında yer almaya devam edecek.

Söz konusu ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 72 10 41 00 20, 72 10 41 00 30, 72 10 49 00 20, 72 10 49 00 30, 72 10 61 00 20, 72 10 61 00 30, 72 10 69 00 20, 72 10 69 00 30, 72 10 90 80 92, 72 12 30 00 20, 72 12 30 00 30, 72 12 50 61 20, 72 12 50 61 30, 72 12 50 69 20, 72 12 50 69 30, 72 12 50 90 14, 72 12 50 90 92, 72 25 92 00 20, 72 25 92 00 30, 72 25 99 00 22, 72 25 99 00 23, 72 25 99 00 41, 72 25 99 00 92, 72 25 99 00 93, 72 26 99 30 10, 72 26 99 30 30, 72 26 99 70 13, 72 26 99 70 93 ve 72 26 99 70 94 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler İngiltere Avrupa Kota ve Vergiler 

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