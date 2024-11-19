İngiltere’nin dördüncü çeyrek için Türkiye’ye ayırdığı ticari profil kotası tükendi

İngiltere hükümetinin verilerine göre 14 Kasım itibarıyla Türkiye’den ithal alaşımsız ticari profil ve hafif profil kotasının tamamı doldu. Böylece Türkiye İngiltere'nin 1 Ekim ve 31 Aralık tarihleri arası için ayırdığı 13.333 mt’luk kotanın tamamını kullanmış oldu.

Türkiye mevcut kota döneminde İngiltere’ye %25 oranında vergi ödemeden ticari profil ihraç edemeyecek olsa da AB'nin ithalat kotalarına bakıldığında 146.988 mt’luk alaşımsız ticari profil ve hafif profil kotasının yalnızca %24,92’si kullanıldı.

Buna ek olarak Türkiye, İngiltere tarafından ayrılan 24.616 mt sıcak rulo sac kotasının %59,90’u ve 43.423 mt kutu profil kotasının %46,50’sini tüketti.

İngiltere’nin diğer ithalat kotalarına bakıldığında, diğer ülkelere ayrılan 24.290 mt inşaat demiri kotasının %98,83’ü ve 89.681 mt metalik kaplamalı sac kotasının %61,31’i biterken, Güney Kore 13.533 mt soğuk rulo sac kotasının %83,66’sını kullandı. Buna ek olarak Hindistan 24.978 mt metalik kaplamalı sac kotasının %91,83’ünü bitirdi.