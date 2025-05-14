İngiltere bazı çelik kotalarına ülkeye özgü üst sınır getirebilir

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), ülkenin çelik sektörünü yerel ve küresel çelik talebindeki değişikliklerin yol açtığı baskılara karşı savunmak üzere metalik kaplamalı sac, alaşımsız ve diğer alaşımlı quarto levha ve inşaat demiri olmak üzere üç çelik kategorisinin ithalatına %40 oranında ülkeye özgü üst sınır getirilmesini öneriyor.

Bu üst sınır, çelik ithalatçılarına uyum sağlamaları için zaman tanımak amacıyla 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Ayrıca TRA, bir önceki dönemden devreden kotaların 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla kaldırılmasını önerdi.

TRA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Çelik Komitesinin geçtiğimiz yıl Kasım ayında yaptığı açıklamada, “Küresel kapasite fazlası 2025 ve 2026 yıllarında önemli ölçüde artacak, bu da arz fazlası üzerinde daha fazla baskı yaratarak çelik sektörünün karşı karşıya olduğu ekonomik zorlukları derinleştirecek,” ifadelerini paylaştı.