İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi vergiye tabi kotalardan altı ürün kodunun çıkarılmasını önerdi

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), TQ0077 ve TQ0078 numaralı vergiye tabi kota incelemelerine ilişkin nihai karar taslağı bildirimlerini yayımladı. Mevcut koruma önlemi yapısı genel hatlarıyla korunurken, İngiltere çelik koruma rejimi kapsamındaki Kategori 12A (alaşımlı ticari çubuk ve hafif profil) için değişiklikler önerildi.

TQ0077: Kategori 4 ve 7’de değişiklik önerilmedi

TQ0077 incelemesi, Kategori 4 (metal kaplamalı sac) ve Kategori 7 (alaşımsız ve diğer alaşımlı quarto levha) için uygulanan vergiye tabi kotaları yeniden değerlendirdi. TRA, vergiye tabi kotaların getirilmesinden bu yana “koşullarda değişiklik” olup olmadığını inceledi ve şu tespitlerde bulundu:

Soruşturma dönemi olan 1 Ekim 2024 - 30 Eylül 2025 arasında ülke bazlı kotalar kısmen tükendi.

Ticaret akışları, temsil dönemi olan 1 Temmuz 2017 - 30 Haziran 2018’e kıyasla değişim gösterdi.

Bununla birlikte yerel üretim ve doğrudan rekabet analizi sonucunda TRA, incelenen ürün kodları kapsamında İngiltere’de yeterli üretim bulunduğunu ve kota kullanımının ithalatı gereksiz şekilde kısıtlamadığını belirledi. Bu nedenle Kategori 4 ve 7 için mevcut vergiye tabi kota yapısının korunması ve kapsamdan herhangi bir ürün kodunun çıkarılmaması tavsiye edildi.

TQ0078: Kategori 12A’da yapısal arz değişikliği tespiti

Ayrı bir inceleme olan TQ0078, Kategori 12A kapsamındaki alaşımlı ticari çubuk ve hafif profillere odaklandı. TRA, geleneksel ticaret akışlarının etkilenmesi ve yerel üretimin durması olmak üzere iki temel koşul değişikliği tespit etti.

İthalat hacmi 2017-18 döneminde kaydedilen 58.162 mt seviyesinden soruşturma döneminde (Ekim 2024 – Eylül 2025) 94.009 mt seviyesine çıkarak %61,63 artış gösterdi. Özellikle İspanya ve Polonya’da yapılan ithalatta güçlü artış kaydedildi.

TRA, söz konusu ürünleri üretebilen İngiltere’deki tek tesis olan Speciality Steel UK’nin Rotherham tesisinde üretimin iflas sürecinin ardından durduğunu belirtti. Tesis 2024 yılı Temmuz ayından bu yana üretim yapmıyor ve faaliyetleri askıya alınmış durumda. TRA, bu durumun yerel arzı önemli ölçüde sınırladığını ve koşullarda değişiklik teşkil ettiğini değerlendirdi.

Sonuç olarak TRA, İngiltere’de HS 7228 3089 00 ve HS 7228 7010 00 kodları altındaki ürünler için yeterli üretim bulunduğunu ve bu iki kodun Kategori 12A kapsamında kalmasını önerirken, yerel üretimin bulunmaması nedeniyle 7228 3020 00, 7228 3041 00, 7228 3061 00, 7228 3069 00, 7228 3070 00 ve 7228 6020 00 kodları altındaki altı ürünün kategori kapsamından çıkarılması önerildi.