İngiltere metalik kaplamalı sac ve quarto levhaya yönelik koruma önlemlerini inceleyecek

Çarşamba, 28 Ocak 2026 11:59:46 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), koruma önlemine tabi bazı çelik ürünlerine uygulanan vergiye tabi kotalara inceleme başlattığını açıkladı. 1 Ekim 2024 ve 30 Eylül 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan inceleme, bu yıl Haziran ayında sona erecek İngiltere koruma önlemleri kapsamındaki ürünlere yönelik yapılacak.

İnceleme kapsamındaki ürün grupları

İnceleme iki ürün kategorisine odaklanıyor:

  • Kategori 4 - Metalik kaplamalı sac (7210.61 ve 7210.69 kodları altında kayıtlı)
  • Kategori 7 - Alaşımsız ve diğer alaşımlı çelikten quarto levha (7208.51 ve 7208.52 kodları altında kayıtlı)

İncelemede söz konusu kategorilerde yer alan belirli kodlar altındaki ürünlerin mevcut koruma önlemlerinin kapsamı dışında bırakılıp bırakılamayacağı değerlendirilecek.

TRA’nın niyet beyanını Şubat ayı başında yayımlaması, tespit edilecek bulguların ise 1 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.


